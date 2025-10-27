Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan işsizlik verileriyle ilgili değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyon süreciyle birlikte gelir dağılımında kalıcı iyileşme sağlamanın yanı sıra istikrarlı büyüme ile istihdamı daha üretken yapıya kavuşturarak toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yılmaz, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, iş gücü piyasasının eylül ayında da güçlü görünümünü sürdürdüğünü belirtti.



Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranında, tek haneli oranlardaki istikrarlı seviyenin 29'uncu aya taşındığını bildiren Yılmaz, kadınların ve gençlerin işsizlik oranında geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 1,1 ve 1,8 puan olmak üzere belirgin düşüşler kaydedildiğine işaret etti.



Makroekonomik dengeleri güçlendirmeye yönelik politikaların üretim ve yatırım ortamında kalıcı güven tesis ederken, istihdam artışına da katkı sağlamayı amaçladığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere iş gücüne katılımda güçlük yaşayan bireylere yönelik programlarımızla istihdamımızı daha da artırmayı öngörüyoruz. Diğer yandan özellikle emek yoğun sanayi sektörlerinde istihdamın korunması ve geliştirilmesi için desteklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Dezenflasyon süreciyle birlikte gelir dağılımında kalıcı iyileşme sağlamanın yanı sıra istikrarlı büyüme ile istihdamı daha üretken yapıya kavuşturarak toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz."

