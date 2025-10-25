Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri Yunan basınında: Yeni bir çağ başlayabilir

'TÜM ÇATIŞMALARDAKİ DİNAMİKLERİ KÖKTEN DEĞİŞTİRECEKTİR'

Haberde "Türkiye yeni füzelerini kime karşı kullanabilir?" sorusunun yanıtı olarak da "Türkler için önemli bir başarı. Ancak raporlarda pek fazla ayrıntı verilmiyor. Örneğin, sistemin yeniliği göz önüne alındığında, tam olarak operasyonel hazırlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonu ve muharebe koşulları nispeten bilinmiyor. Ancak bu Ankara için caydırıcılığı artıran bir etken. Türkiye'nin komşusu Yunanistan ile süregelen anlaşmazlıkları ve Orta Doğu'daki artan nüfuzu göz önüne alındığında, bu silahlar Ankara'nın bölgesel üstünlük için büyük stratejisinde faydalı olacaktır. Bu füzelerin uygulanabilir olduğu kanıtlanırsa, başarılı bir şekilde konuşlandırılmaları Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm çatışmalardaki dinamikleri kökten değiştirecektir" denildi.