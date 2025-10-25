Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri Yunan basınında: Yeni bir çağ başlayabilir
Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımları uluslararası kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Daha önce Kaan, Kızılelma, Bayraktar TB2, TCG Anadolu ve Tayfun balistik füzesi gibi projelere geniş yer veren Yunan basını, bu kez Türkiye’nin geliştirdiği Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerini gündemine taşıdı. Atina merkezli haberlerde, Türkiye’nin bu projeler sayesinde hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artırdığı değerlendirmesi yapılırken, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin gelişiminin Ege ve Doğu Akdeniz’deki hava üstünlüğü dengesini Türkiye lehine değiştirebileceği ifade edildi.
Yunanistan merkezli Pentapostagma, Türkiye'nin TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerini test etmesini "bölgesel dengeleri değiştirebilecek stratejik bir hamle" olarak değerlendirdi. Haberde, Ankara'nın Çin'in PL-15 füze teknolojisinden faydalanarak menzili artırmaya çalıştığı ve bu sayede Ege ile Doğu Akdeniz'de hava hakimiyetinde önemli bir rol oynayacağı belirtildi.
"BAŞKAN ERDOĞAN BÖLGESEL HAKİMİYET PEŞİNDE"
Pentapostagma'ya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan son yıllarda Türk savunma sanayisine olağanüstü önem veriyor ve bu yolla Türkiye'nin bölgesel bir güç haline gelmesini hedefliyor.
Türk savunma sanayiinin son yıllarda büyük ilerleme kaydettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne silah sistemleri, ekipman ve mühimmat sağlayarak operasyonel kabiliyetini sürekli geliştirdiği vurgulandı.
"DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ADIM"
Haberde, Türkiye'nin test ettiği Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri, uluslararası medyada "Türk savunma sanayii açısından devrim niteliğinde bir adım" olarak değerlendiriliyor.
Bu füzeler, TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen GÖKTUĞ programı kapsamında geliştirildi. Pentapostagma, bu adımı "Türkiye'nin ABD yapımı AIM-9X Sidewinder ve AIM-120 AMRAAM sistemlerine olan bağımlılıktan kurtulma çabası ve savunma alanında özerklik sağlama yönünde atılmış önemli bir adım" olarak tanımlıyor.
Kısa menzilli Bozdoğan füzesinin, kızılötesi görüntüleme arayıcı başlık ve itki yönlendirme sistemiyle yakın hava muharebelerinde yüksek manevra kabiliyeti sunduğu ve 20–30 kilometre menzile sahip olduğu ifade edildi.
Gökdoğan ise aktif radar arayıcı başlıkla donatılmış, 65 kilometreden fazla menzili bulunan ve doğrudan vuruş kabiliyeti olan bir görüş ötesi (BVR) füze olarak tanımlandı.
"ANKARA MENZİLİ 400 KİLOMETREYE ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR"
Yunan haber sitesine göre, Ankara gelecekte bu füzelerin menzilini 400 kilometreye kadar artırmayı ve ramjet motor teknolojisini entegre etmeyi planlıyor.
Bu durumun, Türkiye'yi Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin füze teknolojileriyle aynı seviyeye taşıyabileceği ifade ediliyor.
Haberde ayrıca Türkiye'nin savunma ihracatında Azerbaycan, Pakistan, Katar ve Malezya gibi ülkelere odaklandığı, bu yeni füzelerin de ihracat listesinin başında yer alacağı öngörülüyor. Haberde, "Bu füzelerin güvenilirliği kanıtlandığında, Türk savunma sanayii ihracatında yeni bir çağ başlayabilir" ifadeleri yer aldı.
'TÜM ÇATIŞMALARDAKİ DİNAMİKLERİ KÖKTEN DEĞİŞTİRECEKTİR'
Haberde "Türkiye yeni füzelerini kime karşı kullanabilir?" sorusunun yanıtı olarak da "Türkler için önemli bir başarı. Ancak raporlarda pek fazla ayrıntı verilmiyor. Örneğin, sistemin yeniliği göz önüne alındığında, tam olarak operasyonel hazırlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne entegrasyonu ve muharebe koşulları nispeten bilinmiyor. Ancak bu Ankara için caydırıcılığı artıran bir etken. Türkiye'nin komşusu Yunanistan ile süregelen anlaşmazlıkları ve Orta Doğu'daki artan nüfuzu göz önüne alındığında, bu silahlar Ankara'nın bölgesel üstünlük için büyük stratejisinde faydalı olacaktır. Bu füzelerin uygulanabilir olduğu kanıtlanırsa, başarılı bir şekilde konuşlandırılmaları Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm çatışmalardaki dinamikleri kökten değiştirecektir" denildi.
"EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE DENGE DEĞİŞEBİLİR"
Pentapostagma, bu gelişmenin Türkiye'nin hava üstünlüğü kapasitesini artırabileceğini ve bunun da Ege ile Doğu Akdeniz'deki dengeleri etkileyebileceğini ileri sürdü.
Haberde, bu füzelerin operasyonel olarak ne kadar güvenilir olduklarının henüz bilinmediği, ancak Türk savunma sanayii için büyük bir stratejik atılım olduğu ifade edildi.
"TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ OLMA HEDEFİNDE KARARLI"
Haberde, eğer Türk füzeleri Bozdoğan ve Gökdoğan Çin'in teknolojik seviyesine ulaşabilirse, menzillerinin artacağı ve Türkiye'nin Ege ve Güneydoğu Akdeniz'de hava üstünlüğünde ciddi bir başarı elde edeceği vurgulandı.
