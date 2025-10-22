Bursa’da yağmura aldırış etmeden koşan köpek yürekleri burktu

22 Ekim 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.10.2025 10:27
Bursa'da yağmur altında koşan bir köpek, çevredekilerin dikkatini çekti. İddialara göre sahibi tarafından terk edilen köpeğin görüntüsü duygulandırdı.

Gürsu ilçesinde yağmurlu havaya aldırış etmeden koşan bir köpeğin çaresiz hali cep telefonu kamerasına yansıdı. İddialara göre sahibi tarafından terk edilen köpeğin, yağmur altında bir süre etrafta koştuğu ve zaman zaman arkasına dönüp baktığı görüldü. Sosyal medyada yayılan video, hayvanseverler arasında da üzüntüyle karşılandı.
