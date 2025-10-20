Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten rekor kar: 9 ayda 26 milyar TL

Türkiye Sigorta, finansal gelişimini ve kârlılığını yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını %49 artışla 14,3 milyar TL'ye taşırken; prim üretiminde de %45 artışla 105,1 milyar TL'ye ulaştı.

Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre %70 artışla 416 milyar TL BES fon büyüklüğüne, 5,1 milyon katılımcı sayısına ve %69 artışla 11,4 milyar TL kârlılığa erişti. Hayat prim üretimini ise yine yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 126 büyümeyle 20,5 milyar TL'ye ve poliçe sayısını da 6 milyon adete yükseltti.

İki şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %57 büyümeyle, toplamda 25,8 milyar TL net kâr elde etti. Böylece 2024 yıl sonu net kârı olan 22 milyar TL'yi 2025'in ilk 9 ayında geçerek, kendi rekorunu da kırdı.

Türkiye Sigorta ilk 9 ayda aktif büyüklüğünde %58 oranında artışla 152,4 milyar TL'ye, özsermaye büyüklüğünde %45 oranında artışla 41,6 milyar TL'ye ulaşırken; Türkiye Hayat Emeklilik ise aktif büyüklüğünde %56 oranında artışla 467,2 milyar TL'ye, özsermaye büyüklüğünde %49 oranında artışla 27,3 milyar TL'ye ulaştı.