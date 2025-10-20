20 Ekim 2025, Pazartesi
Döviz yatırımcıları yön mü değiştirdi? Altında sert yükseliş neyin habercisi? Uzman isim açıkladı

Döviz yatırımcıları yön mü değiştirdi? Altında sert yükseliş neyin habercisi? Uzman isim açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.10.2025 22:30 Güncelleme: 20.10.2025 22:48
Döviz yatırımcıları yön mü değiştirdi? Altında sert yükseliş neyin habercisi? Uzman isim açıkladı

Son günlerde rekordan rekora koşan altın yatırımcıları kendine çekerken dövize olan talebin ne durumda olduğu merak konusu oldu.30 yıldır kuyumculuk işiyle uğraşan Faruk Mamik, dövize olan talebin son aylarda gittikçe azaldığını belirterek altının ise güvenli liman olarak görüldüğünü belirterek, altına kısa vadede yatırım yapanların panik yapmaması gerektiğini söyledi.

Rekordan rekora koşan altın yatırımcının güvenli limanı olarak görülürken son günlerde dövize olan talep de giderek azalmış durumda. 30 yıldır kuyumculuk işiyle uğraştığını belirten Mamik, altında sert yükselişin nedenlerine ilişkin açıklama yaparak, "Amerika'daki ekonomik sıkıntılar ve Çin'le yaşanan ticari gerilimler de fiyat artışını tetikledi" ifadelerini kullandı.

YÜKSELİŞ TRENDİ DÜŞMÜYOR

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcu Faruk Mamik (50), son dönemde altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişin vatandaşın yatırım ve düğün alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtti. Yaklaşık 30 yıldır kuyumculuk sektöründe olduğunu belirten Mamik, son zamanlarda faizlerdeki düşüş ve yurt dışındaki belirsizliklerin altında büyük bir hareketliliğe neden olduğunu söyledi. Mamik, "Amerika'daki ekonomik sıkıntılar ve Çin'le yaşanan ticari gerilimler de fiyat artışını tetikledi" dedi.

"DÜĞÜNLERDEN EN ÇOK GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR"

Fiyat artışlarının düğün alışkanlıklarını da değiştirdiğini ifade eden Mamik, vatandaşın artık çeyrek altın yerine daha küçük gram altınlara yöneldiğini dile getirdi. Mamik, şöyle konuştu:

"Şu anda bir çeyrek altın 10 bin lira civarında. Artık insanlar yarım gram, 1 gram veya 22 ayar takıları tercih ediyor. Gram altınlar ortalama 6 bin lira civarına geldi. Bu nedenle yarım ve çeyrek gram altınlar daha çok takılmaya başladı."

DÖVİZE YATIRIM DÜŞTÜ

Altının yatırım aracı olarak öne çıktığını ve dövize olan talebin düştüğünü belirten Faruk Mamik, "Önceden dövize, yani dolar ve euroya talep vardı. Ancak son bir yıldır dövizde ciddi bir artış görülmüyor. Bu nedenle altına büyük bir yönelim başladı. Altın şu anda hem yatırım aracı hem de güvenilir bir liman. 30 yıldır bu kadar sert bir yükseliş görmedik. Artış hala devam ediyor" diye konuştu.

"ALTIN UZUN VADEDE KAZANDIRIR"

Son bir aydaki fiyat farkına da dikkati çeken Mamik, "Altın kısa vadede dalgalanır ama uzun vadede her zaman kazandırır. Şu anda 1 kilo altın 6 milyon 100 bin lira civarında. Bir ay önce bu rakam 4 milyon lira civarındaydı. Yani sadece bir ayda gram fiyatı bin ila bin 200 lira arttı. Bu da 1 kiloda yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık fark anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Vatandaşlara panik yapmamaları tavsiyesinde bulunan kuyumcu Faruk Mamik, "Uzun vadeli düşünenler altınlarını bozdurmasınlar. Kısa vadede panik yapılmamalı. Altın, dünya genelinde hem devletlerin hem yatırımcıların güvenini kazanan bir değerdir. Her zaman güvenilir bir limandır" ifadelerini kullandı.

