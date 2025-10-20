Döviz yatırımcıları yön mü değiştirdi? Altında sert yükseliş neyin habercisi? Uzman isim açıkladı

FOTOĞRAF: İHA



DÖVİZE YATIRIM DÜŞTÜ



Altının yatırım aracı olarak öne çıktığını ve dövize olan talebin düştüğünü belirten Faruk Mamik, "Önceden dövize, yani dolar ve euroya talep vardı. Ancak son bir yıldır dövizde ciddi bir artış görülmüyor. Bu nedenle altına büyük bir yönelim başladı. Altın şu anda hem yatırım aracı hem de güvenilir bir liman. 30 yıldır bu kadar sert bir yükseliş görmedik. Artış hala devam ediyor" diye konuştu.