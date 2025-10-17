Merkez Bankası o verileri açıkladı! Enflasyon ve dolar tahmini değişti
Merkez Bankası, Ekim 2025 dönemine ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre bu dönemde enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseldi. Yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 43,85 TL'den, 43,56 TL'ye geriledi. Büyüme beklentisi ise 3,3 olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayında piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseldiğini açıkladı.
TCMB, Ekim 2025 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 31,77 oldu. 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,25 iken, bu anket döneminde yüzde 23,26 oldu. 24 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,78 iken, bu anket döneminde yüzde 17,36 olarak gerçekleşti.
FAİZ BEKLENTİLERİ
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,48 iken, bu anket döneminde yüzde 39,15 oldu. Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 39 olarak gerçekleşti.
DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 43,85 TL iken, bu anket döneminde 43,56 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48,96 TL iken, bu anket döneminde 49,75 TL olarak gerçekleşti.
BÜYÜME BEKLENTİLERİ
Katılımcıların gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak kaydedildi.
