Merkez Bankası o verileri açıkladı! Enflasyon ve dolar tahmini değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayında piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseldiğini açıkladı.

TCMB, Ekim 2025 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 31,77 oldu. 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,25 iken, bu anket döneminde yüzde 23,26 oldu. 24 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,78 iken, bu anket döneminde yüzde 17,36 olarak gerçekleşti.