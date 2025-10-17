Kruvaziyer turizminde son 12 yılın rekoru

2025'te en çok eylül ayında yolcu taşındı. (DHA)

EN ÇOK EYLÜLDE YOLCU TAŞINDI

Kruvaziyer turizminde bu yıl, 2015'ten sonra en fazla yolcu taşınan eylül ayı oldu. Yıllara göre eylül ayı kruvaziyer yolcu sayısı şöyle: "2024'te 273 bin 814, 2023'te 190 bin 593, 2022'de 159 bin 232, 2021'de 7 bin 865, 2019'da 38 bin 418, 2018'de 35 bin 207, 2017'de 53 bin 870, 2016'da 83 bin 947, 2015'te 297 bin 389, 2014'te 283 bin 657, 2013'te 324 bin 275, 2012'de 304 bin 194, 2011'de 337 bin 668."

Bu yıl ocak- eylül döneminde limanlara gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle: "Alanya 14 kruvaziyerle 15 bin 558 yolcu, Amasra 24 kruvaziyerle 22 bin 875 yolcu, Antalya 9 kruvaziyerle 10 bin 8 yolcu, Bodrum 96 kruvaziyerle 117 bin 985 yolcu, Bozcaada 10 kruvaziyerle 4 bin 870 yolcu, Çanakkale 28 kruvaziyerle 16 bin 107 yolcu, Çeşme 60 kruvaziyerle 45 bin 863 yolcu, Datça 1 kruvaziyerle 106 yolcu, Dikili 19 kruvaziyerle 4 bin 248 yolcu, Fethiye 5 kruvaziyerle 611 yolcu, Göcek 6 kruvaziyerle 752 yolcu, İstanbul 207 kruvaziyerle 495 bin 186 yolcu, İzmir 31 kruvaziyerle 56 bin 359 yolcu, Kaş 8 kruvaziyerle 15 bin 405 yolcu, Kuşadası 493 kruvaziyerle 825 bin 647 yolcu, Marmaris 30 kruvaziyerle 45 bin 364 yolcu, Samsun 17 kruvaziyerle 16 bin 740 yolcu, Sinop 1 kruvaziyerle 1076 yolcu, Trabzon 16 kruvaziyerle 15 bin 694 yolcu."