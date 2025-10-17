AK Parti'den yeni ekonomi paketi açıklaması! Emekli aylıklarını artıracak formül masada! Emlak vergisine düzenleme gelecek mi?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'ye sunulan yeni ekonomi paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, emekli aylıklarında daha yüksek maaş alınması için prime esas üst kazanç sınırının 9 katına yükseltileceğini söyledi. Emlak vergisi konusunda çalışmaların sürdüğünü de ifade eden Güler, "Önümüzdeki hafta bu tamamlanmış olduğu takdirde komisyon sürecinde ekleme ihtimalimiz var." dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak olan ekonomi paketine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklamada bulundu. Güler, emlak vergisi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Güler'in açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:
Doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarıyoruz.
İMALAT DIŞI PRİM DESTEĞİ
İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşvikini 2 puana indiriyoruz. Yüzde 5'lik prim desteği imalat sektöründe devam edecek.
ÜST SINIRI 9 KATA ÇIKIYOR
Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 katına çıkarıyoruz. Sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştiriyoruz.
EMLAK VERGİSİ AÇIKLAMASI
Emlak vergileriyle ilgili çalışıyoruz. Belli bir teknik çalışma tamamlanmadı henüz. Aynı mahalle içinde aynı ilçede farklı değerlendirmeler oluşturacak şekilde emlak vergisine esas olan arsa değerindeki artış oranı ve ikincisi değerden kaynaklı artış oranı.
