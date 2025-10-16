Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvesinde! 190 milyar dolar sınırına geldi
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 518 milyon dolar artarak 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 10 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Ekim'de 87 milyar 28 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 208 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyar 518 milyon dolar artışla 186 milyar 216 milyon dolardan 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|27.12.2024
|64.319
|90.738
|155.057
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|14.03.2025
|74.013
|98.069
|171.082
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|05.06.2025
|85.573
|70.306
|155.879
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|20.06.2025
|85.001
|70.697
|155.698
|18.07.2025
|85.266
|83.303
|168.567
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|08.08.2025
|86.758
|87.607
|174.365
|15.08.2025
|85.582
|90.928
|176.510
|22.08.2025
|85.237
|91.090
|176.327
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|19.09.2025
|93.755
|85.098
|178.853
|26.09.2025
|96.254
|86.699
|182.953
|03.10.2025
|99.189
|87.028
|186.216
|10.10.2025
|102.397
|87.337
|189.734
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Askeri hastaneler yeniden açılacak mı, resmi duyuru geldi mi? Bakanlık kaynakları ve Bahçeli'den peş peşe açıklama
- İZBAN’a zam geldi: Tam, öğrenci bilet ne kadar oldu? Yeni tarife ne zaman geçerli olacak?
- Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Arif Erkin Güzelbeyoğlu hangi projelerde yer aldı?
- Nar lekesi tarihe karışıyor! Kimyasal yok, iz yok: Tek kaşıkla tertemiz oluyor
- Emlak Konut Yeni Yuvam ödeme planı | 2+1 ve 1+1 dairelerde aylık taksitler kaç TL’den başlıyor?
- Geceleri nasıl uyuduğunuz gündüz kim olduğunuzu belirliyor! Yeni araştırma 5 farklı uyku profilini açıkladı
- Instagram çöktü mü, ne oldu? Son dakika Instagram keşfet akış yenilenmeme sorunu nedir, nasıl düzelir?
- Orkideler neden çiçek açmaz? Uzmanlardan doğru sulama rehberi: %90'nı farkında bile değil…
- 5 dakikada balık ayıklama sırrı: Zahmetsiz ve pratik balık temizleme yöntemleri
- Emekliye zam hesabı ocakta yenileniyor! 10 kalemde artış yolda: Askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması...
- Narin Güran davasında gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı davadan çekildi: Bardağı taşıran son damla ses kaydı
- Sigara zammı Ekim 2025: En ucuz sigara ne kadar oldu? Yeni fiyat listesi açıklandı mı?