Konut satışları eylülde zirve yaptı! Geçen yılı solladı | En çok ve en az konut hangi illerde satıldı?

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 267 ile Rusya Federasyonu, 202 ile İran ve 146 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 10 ülke, Eylül 2025 (TÜİK)