Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 artışla 566,63 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 9.442,87, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 24.387,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 7.934,26 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 artışla 42.167,59 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,38 düşüşle 1,157 oldu.

Avrupa piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceği beklentisini ve Orta Doğu'da azalan jeopolitik riskleri olumlu karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD'nin Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istediğini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ndeki görüşmesini iptal etmediğini vurgulayan Trump, daha sonra yaptığı açıklamada, Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirtti.