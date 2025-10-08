Dünya Bankası’ndan Türkiye ekonomisi için yeni tahmin: Büyüme tahmini yükseldi

Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e çıkarttı.



Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu'nda, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi. Buna göre Dünya Bankası, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e, gelecek yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye, 2027 yılı için yüzde 4,2'den 4,4'e çıkardı.



Raporda, Suriye ekonomisine ilişkin değerlendirme de yer aldı. Ülke ekonomisinin 2024'teki yüzde 1,5'lik daralmanın ardından bu yıl yüzde 1 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

