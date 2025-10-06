Emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçildi: 172 milyon TL ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı, piyasa istikrarını sağlamak amacıyla, 1416 kişi hakkında 172 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

HAKLI GEREKÇE OLMADAN FİYAT ARTIŞI YASAK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bakanlığımızca mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklanmıştır. ⁠Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hüküm altına alınmıştır. ⁠Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilmektedir" denildi.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizlere ilişkin, "⁠70 taşınmaz sahibi ve ⁠186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34 milyon 900 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bugüne kadar taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle 1416 kişi hakkında işlem yapılmış ve toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlığımız, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulması ve vatandaşlarımızın menfaatinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri gecikmeksizin almaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.