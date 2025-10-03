Yer fıstığının kilo fiyatı 50 TL’ye düştü

Çukurova'nın verimli topraklarında yetişen yer fıstığı hasadı devam ediyor.

Kent genelinde 275 bin dekarlık alana ekilen ürün, Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını karşılıyor. Geçen hafta kilosu 65 TL olan yer fıstığının fiyatı, piyasada yaşanan bolluk nedeniyle 50 TL'ye kadar düştü.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Osman Bağış, kentin yer fıstığı üretiminde öncü konumda olduğunu, çiftçilerin bu yıl verimden memnun ancak fiyatlardan memnun olmadıklarını söyledi.

'ÖNEMLİ OLAN DÖNÜMDEN KAZANILAN KAZANÇ'

Bağış, "Fıstık, ilk toplanma işlemlerinin ardından eleme sisteminden geçilerek hazır hale getiriliyor. Çiftçiler, sulama sisteminin yeterli olmasından dolayı üründen çok iyi verim almış durumda. Geçtiğimiz hafta 60-65 TL civarında olan fiyat, 50 TL'ye kadar düştü. Çiftçilerimiz bu durumdan memnun değil ancak önemli olan dönümden kazanılan kazançtır. Çiftçilerimiz ürünü bekletecek ya da daha az karla bu sezonu kapatacak. Bu yıl özellikle üreticimize şunu söylüyorum, Antep ve Siirt fıstığında fiyatlar çok yükseldi. İran'dan fıstık ithalatıyla ilgili kararname çıktı. O kararnamenin ardından ürünü bekleten çiftçilerin güzel kar oranı ile ürününden verim elde edebileceğini öngörüyorum" dedi.

'ALICILARIN BELİRLEDİĞİ SERBEST PİYASA HAKİM'

Üretimin bu sene 275 bin dönümlük alana yayıldığını hatırlatan Osman Bağış, "Yıllara göre ekim alanlarında değişiklik yaşanıyor. Çok para kazanıldığı dönemlerde ekim alanı artarken, ertesi yıl verim az olursa ekim de azalıyor. Bu nedenle yıllara göre farklılık gösteriyor. Adana bölgesinde ise yaklaşık 275 bin dekar alana ekim yapılıyor. Verimin yüksek olması durumunda, bu rakamın daha da artacağı öngörülüyor. Fıstık hasadında alıcıların belirlediği serbest piyasa hakim. Diğer ürünlerde olduğu gibi çiftçiler, lisanslı depolara koyup bekletebiliyor. Ancak yer fıstığında üretici, kendi deposunda bekletip hasat sonrası daha yüksek fiyata satabiliyor. Fiyat yalnızca üretici ile alıcı arasında belirleniyor" diye konuştu. (DHA)