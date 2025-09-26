Sinop’ta 17 bin 484 dekar alanda çeltik hasadına başlandı

Boyabat Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, ilçede yeni sezon çeltik hasadına başlandığını söyledi.

Mevsimsel koşullar nedeniyle çeltik ekiminin iki hafta geç yapıldığını, bu nedenle hasadın da geçmiş yıllara kıyasla geç başladığını dile getiren Usta, "Bu yıl toplulaştırma çalışması devam eden 7 köyde yaklaşık 8 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılamadı. İlçemiz genelinde 25 köyde 576 çiftçi ailesi 17 bin 484 dekar alanda çeltik hasadı yapacak. Dekar başına ortalama 800 kilogram, toplamda da 14 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor." dedi.

Bağlıca köyünde çeltik hasadı yapan Satılmış Demir de hasadın verimli başladığını ifade etti.

Kurak geçen sezon nedeniyle biraz sıkıntı yaşadıklarını belirten Demir, şöyle dedi:

"Çeltik tarlalarımızı sondaj kuyularından pompayla su çekerek suladık. Bu da maliyetimizi artırdı. Köyümüzde yüz yıllardır ailece yaptığımız çeltik üretimine devam etmek istiyoruz. Kuraklık buna müsaade eder mi etmez mi bilemiyoruz. Kolaz Çayı üzerinde Fahra Barajı ve Gökırmak üzerinde Hanönü Barajı'nın yapılmasını istiyoruz. Bu barajların yapılmasıyla su sorunlarımız ortadan kalkmış olacak. Ayrıca iyi bir taban fiyatı da bekliyoruz."