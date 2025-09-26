Arsa yatırımında büyük fırsat

Kazançlı bir yatırım arayanlar için heyecan verici bir haberimiz var!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı,

29 ildeki 449 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak!

Açık artırma 1-2 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Kimler başvurabilecek? Katılım şartları neler?

Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

29 İLDE 449 MUHTELİF ARSA SATIŞA ÇIKIYOR

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 29 ildeki 449 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor!

%25 peşinat ve 24 ay vade ile gerçekleşecek açık artırma, 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde saat 10:30'da Ankara İlbank Macunköy Tesisleri, İstanbul Halkalı TOKİ yerleşkesi ve Mersin HiltonSA'da düzenlenecektir.

Peşin ödemede %20 indirim ile KDV'den muaf olarak satışa sunulan arsalar yatırım yapmak isteyenleri bekliyor.

Müzayede'ye online katılım da sağlanabilecek. Satışa sunulan arsalar ve katılım süreciyle ilgili ayrıntılar için emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden bilgi alabilirsiniz.

