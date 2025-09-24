Tapu harcında şampiyon iller netleşti! 100 milyar TL’yi aştı | 2026 rekor yılı olacak

Tapu harcı gelirleri 22 Eylül 2024 itibarıyla 100 milyar TL'yi aştı. (A Haber arşiv)

GEÇEN YILI ŞİMDİDEN GEÇTİ

2024'te elde edilen tapu harcı gelirlerinin 96 milyar TL olduğu öğrenilirken, bu yıl şimdiden bu tutarın üzerine çıkıldı. Bu durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı sıkı denetimlerin katkısının da olduğuna dikkat çekilirken; "2024 yılında elde edilen tapu harcı geliri toplamda 96 milyar TL'ydi, biz 22 Eylül tarihi itibarıyla şimdiden 100 milyar TL'lik tapu harcı gelirini geçmiş olduk. Tapu harcı gelirinin artış nedenlerine baktığımızda son dönemde MEVA projesiyle adlandırdığımız Mekansal Veri Analiz Sistemi ile tapuda gösterilen değerlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından daha kapsamlı şekilde mercek altına alınması diyebiliriz. Ayrıca tapuda işlem sayılarında da artışlar oldu. Bu noktada tüketiciler gerçek değerden taşınmazları gösterme gibi hususlarda bilinçlendi. O nedenle tapu harcı gelirlerinde artış söz konusu oldu." denildi.