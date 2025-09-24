24 Eylül 2025, Çarşamba
Tapu harcında şampiyon iller netleşti! 100 milyar TL'yi aştı | 2026 rekor yılı olacak

Tapu harcında şampiyon iller netleşti! 100 milyar TL'yi aştı | 2026 rekor yılı olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.09.2025 10:42 Güncelleme: 24.09.2025 10:49
Tapu harcında şampiyon iller netleşti! 100 milyar TL’yi aştı | 2026 rekor yılı olacak

Tapu harcı gelirleri 22 Eylül itibarıyla 2024 yılını sollayarak 100 milyar TL'ye ulaştı. Harç gelirlerinin artmasında konut satışlarında yaşanan artışla beraber rayiç bedellerdeki yükselmenin de etkili olduğu öğrenilirken, son dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan sıkı denetimlerin de bu doğrultuda payı olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan tapu harcında şampiyon iller de açıklandı.

Tapu işlemlerinden elde edilen harç gelirleri bütçede önemli bir yer tutuyor. 22 Eylül tarihi itibarıyla tapu dairelerinde gerçekleştirilen işlem sayısı 14 milyonu geçerken; tapu harcı geliri ise 100 milyar TL'yi aştı.

2,2 MİLYON SATIŞ İŞLEMİ YAPILDI
Özellikle konut satışlarında son dönemde yaşanan hareketliliğin bunda payı olduğunu belirten uzmanlar, bu yıl içerisinde tapuda 2 milyon 200 bine yakın satış işlemi yapıldığına dikkat çekti. Milliyet'in haberine göre Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı 100 milyar lirayı aşan tapu gelirleriyle ilgili olarak "22 Eylül itibarıyla tapu harcı gelirinde 100 milyar TL'nin üzerine çıkıldı. Bu yıl içerisinde tapuda yaklaşık 2 milyon 200 bin satış işlemi yapıldı. 22 Eylül tarihi itibarıyla tapuda toplam işlem sayısının 14 milyon seviyesini geçtiğini söyleyebiliriz." dedi.

Tapu harcı gelirleri 22 Eylül 2024 itibarıyla 100 milyar TL'yi aştı. (A Haber arşiv)Tapu harcı gelirleri 22 Eylül 2024 itibarıyla 100 milyar TL'yi aştı. (A Haber arşiv)

GEÇEN YILI ŞİMDİDEN GEÇTİ
2024'te elde edilen tapu harcı gelirlerinin 96 milyar TL olduğu öğrenilirken, bu yıl şimdiden bu tutarın üzerine çıkıldı. Bu durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı sıkı denetimlerin katkısının da olduğuna dikkat çekilirken; "2024 yılında elde edilen tapu harcı geliri toplamda 96 milyar TL'ydi, biz 22 Eylül tarihi itibarıyla şimdiden 100 milyar TL'lik tapu harcı gelirini geçmiş olduk. Tapu harcı gelirinin artış nedenlerine baktığımızda son dönemde MEVA projesiyle adlandırdığımız Mekansal Veri Analiz Sistemi ile tapuda gösterilen değerlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından daha kapsamlı şekilde mercek altına alınması diyebiliriz. Ayrıca tapuda işlem sayılarında da artışlar oldu. Bu noktada tüketiciler gerçek değerden taşınmazları gösterme gibi hususlarda bilinçlendi. O nedenle tapu harcı gelirlerinde artış söz konusu oldu." denildi.

Konut satışında geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 civarında artış yaşandı. (A Haber arşiv)Konut satışında geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 civarında artış yaşandı. (A Haber arşiv)

SATIŞ İŞLEMLERİNDE YÜZDE 11 ARTIŞ
Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tapudaki satış işlemlerinde yüzde 11 civarında artış olduğunu belirten Özelmacıklı, "Tapu işlem sayısına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu görüyoruz. 22 Eylül tarihinde tapuda satış işlemleri geçen yılın aynı dönemine göre %11 seviyesinde arttı. Tapu harcı gelirinde ise geçen yılın aynı dönemine göre %77 seviyesinde artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu oldukça yüksek bir oran." dedi.

Rayiç değerlerin artmasıyla tapu harcı gelirlerinde 2026'da rekor kırılması bekleniyor. (A Haber arşiv)Rayiç değerlerin artmasıyla tapu harcı gelirlerinde 2026'da rekor kırılması bekleniyor. (A Haber arşiv)

2026 REKOR YILI OLACAK
Tapu harcı gelirlerinde rayiç değerlerle ilgili artışın da etkili olduğuna dikkat çekilirken, rayiç değerlerde düzenleme yapılmazsa 2026 yılınad tapu harcı gelirlerinde büyük bir artış olacağı kaydedildi.

Tapu harcı gelirlerinde şampiyon il İstanbul oldu. (A Haber arşiv)Tapu harcı gelirlerinde şampiyon il İstanbul oldu. (A Haber arşiv)

TAPU HARCINDA ŞAMPİYON İLLER HANGİLERİ?
Uzman isim tapu harcı gelirlerinde şampiyon illeri de açıklarken, şunları söyledi: "Bu işlemlerden yaklaşık 2 milyon 200 bine yakın satış, 951 bine yakın ipotek, 342 bine yakın intikal işlemi yapıldı. Tapu harcının yaklaşık %30'u İstanbul'daki yapılan işlemlerden elde edildi. Yani İstanbul, tapu harcı gelirinin 30 milyar TL'lik kısmını karşılıyor. Tapu harcı gelirinde İstanbul'u 10.5 milyar TL ile Ankara, 6.3 milyar TL ile İzmir, 4.8 milyar TL ile Antalya, 3.5 milyar TL tapu harcı geliriyle Bursa ve yaklaşık 3 milyar TL tapu harcı geliriyle Muğla izliyor diyebiliriz."


