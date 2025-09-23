Gram altın 5 bin TL sınırında! Rekor üstüne rekor kırıyor

Gram altın 5 bin TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 8 bin 380 liradan alıcı buluyor. (A Haber arşiv)



Altının ons fiyatı ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri, devam eden jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla bugün 3 bin 759,29 dolarla rekor tazeledi. Şu dakikalarda altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 3 bin 752 dolardan işlem görüyor.



Fed Başkanı Jerome Powell bugün Rhode Island eyaletinin Providence kentinin ticaret odasında ekonomik görünüme ilişkin görüşlerini paylaşacak. Analistler, Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ve faiz indirim sürecine ilişkin ip uçları verebileceğini söyledi.