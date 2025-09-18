Karar Resmi Gazete’de! Kredi kartı işlemlerinde faiz oranları değişti

DEĞİŞİKLİK 1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ayrıca, üye işyeri ücretlerinde de düzenleme yapıldı. Kredi kartı ile yapılan taksitsiz mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının ertesi gün üye işyerine aktarılması halinde uygulanacak ücret, aylık referans oranın 0,45 puan artırılmış halini geçemeyecek. Bu oran, banka kartı işlemlerinde ise yüzde 1,04'ü aşamayacak. Üye işyerleri için ödeme süreleriyle ilgili yeni sınırlamalar getirilirken kredi kartı işlemlerinde tutarların işyeri kullanımına geçmesi 40 günü, banka kartı işlemlerinde ise 15 günü aşamayacak. Öte yandan, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemler için de aynı düzenlemeler geçerli olacak.



1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenlemede hükümleri TCMB Başkanı'nın yürüteceği aktarıldı.