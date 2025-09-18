Karar Resmi Gazete'de! Kredi kartı işlemlerinde faiz oranları değişti
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranları değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ yayımlandı.
Yayımlanan tebliğde kredi işlemlerinde faiz oranları değişti. Değişikliğe göre, bankalar kredi tahsis ücretini, dış ticaret kapsamındaki gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere tüm kredi limitleri üzerinden alınabilecek.
Kredi tahsis ücreti, tahsis edilen limitin yüzde 0,20'sini aşamayacak. Düzenlemede, müşteri talebi olmadan yapılan tahsis veya yenilemelerde ücret alınmayacağı belirtilirken limit artırımlarında yeni tahsis ücreti uygulanabilecek. Nakdi kredilerde uygulanacak kredi kullandırım ücreti ise en fazla yüzde 1,10 olarak belirlendi. Kısa süreli kredilerde ise bu oran, yıllık ortalama bakiye üzerinden hesaplanacak.
DEĞİŞİKLİK 1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Ayrıca, üye işyeri ücretlerinde de düzenleme yapıldı. Kredi kartı ile yapılan taksitsiz mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının ertesi gün üye işyerine aktarılması halinde uygulanacak ücret, aylık referans oranın 0,45 puan artırılmış halini geçemeyecek. Bu oran, banka kartı işlemlerinde ise yüzde 1,04'ü aşamayacak. Üye işyerleri için ödeme süreleriyle ilgili yeni sınırlamalar getirilirken kredi kartı işlemlerinde tutarların işyeri kullanımına geçmesi 40 günü, banka kartı işlemlerinde ise 15 günü aşamayacak. Öte yandan, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemler için de aynı düzenlemeler geçerli olacak.
1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenlemede hükümleri TCMB Başkanı'nın yürüteceği aktarıldı.
