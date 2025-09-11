11 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 09:20 Güncelleme: 11.09.2025 09:27
Faiz indirimi sürecek mi? Gözler bugünkü toplantıdan çıkacak kararda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde bugün toplanacak. Toplantıda piyasaları etkileyecek olan faiz kararı açıklanacak. Ekonomistler bu toplantıda da indirimin süreceğini öngörüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında (AA)Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında (AA)

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar verilmişti.

Ekonomistler, bankanın bu toplantısında da faizlerde indirime gitmesini bekliyor.

NE MESAJ VERİLECEK?

Öte yandan karar metninde yer alacak mesajlar da piyasaların odağında. Enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmeler yakından izlenecek. Para politikası duruşu mesajlarında ise gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak.

Toplantı sonrası ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verilecek (AA)Toplantı sonrası ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verilecek (AA)

İŞTE ÖNCEKİ AÇIKLAMA

Merkez Bankası'nın bir önceki PPK toplantısı sonrası yayımladığı faiz oranlarına ilişkin duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Bu toplantıda da faiz indirimi kararının çıkacağı tahminler arasında (AA)Bu toplantıda da faiz indirimi kararının çıkacağı tahminler arasında (AA)

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

