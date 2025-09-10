MESS, Geleceğin Metal Sanayisini Nitelikli İş Gücüyle Güçlendiriyor

"Yeni Nesil Sendikacılık" vizyonuyla hareket eden, Türkiye'nin en büyük ve köklü işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sosyal fayda anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin yarınlarına yatırım yapmayı sürdürüyor. MESS öncülüğünde kurulan MESS Eğitim Vakfı da bu vizyon doğrultusunda mesleki ve teknik eğitime yönelik projeleri ve deprem bölgesindeki meslek liseli öğrencilere destekleriyle ülkemizin kalkınmasına stratejik katkı sunuyor.

(Foto: ahaber.com.tr)

10. YILINDA TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI MESLEKİ EĞİTİM BURS PROGRAMI

MESS Eğitim Vakfı, alanındaki en büyük burs programı MESS Yarınım ile MESS üyesi işletmelerde çalışanların mesleki ve teknik liselerde eğitim gören çocuklarına karşılıksız burs desteği sunuyor. 10. yılını kutlayan MESS Yarınım Burs Programı, burs desteğiyle şimdiye dek Türkiye genelinde 50 bin gence ulaştı. Türkiye'deki her üç meslek lisesinden birinde en az bir MESS Yarınım bursiyeri bulunuyor.

Genel eğilimde mesleki eğitimdeki öğrenci sayıları azalırken, MESS Yarınım Burs Programı metal sektörüne olan ilgiyi artırarak hem sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına yanıt veriyor hem de gençlerin geleceğine istikrarlı ve sürdürülebilir bir katkı sunuyor.

MESS YÖNETİM KURULU BAŞKANI AKKOL: "MESS BURSİYERLERİMİZ, YARININ GÜÇLÜ VE REKABETÇİ METAL ENDÜSTRİSİNİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR."

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol; "MESS Mesleki Eğitim Burs Programımızla 10 yılda ülkemizin dört bir yanından 50 bin bursiyerimize burs desteği sağladık. Memnuniyetle görüyoruz ki MESS üyelerimizin çalışanlarının çocukları eğitim tercihlerinde giderek daha fazla metal alanlarını seçiyor.

MESS Mesleki Eğitim Bursu'nun başladığı ilk yıllarda bursiyerlerin %35'i metal sektörüne yönelik alanlarda eğitim görürken, bu oran her yıl düzenli olarak artarak 2024-2025 döneminde %60 seviyelerine kadar yükseldi. Bu dikkat çekici artış, sadece bir istatistik değil; yönlendirme gücü yüksek bir sosyal yatırımın göstergesi. Bu tablo, MESS ailesinin genç kuşaklarının, geleceğin sanayisini omuzlamaya hazırlandığını gösteriyor. MESS bursiyerlerimiz, yarının güçlü ve rekabetçi metal endüstrisinin temelini oluşturuyor.

Mesleki eğitimi güçlendirmeye ve nitelikli iş gücünü desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle hem bursiyerlerimize hem de tüm öğrencilere yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diliyorum" dedi.

"Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"