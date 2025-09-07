07 Eylül 2025, Pazar
Haberler Ekonomi Haberleri Çin'in döviz rezervi 3,3 trilyon dolar oldu

Çin'in döviz rezervi 3,3 trilyon dolar oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.09.2025 14:27
ABONE OL
Çin’in döviz rezervi 3,3 trilyon dolar oldu

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ağustos 2025 dönemine ilişkin döviz rezervlerini açıkladı. Ülkenin kasasında bulunan toplam rezervin 3 trilyon 322 milyar dolar olduğu açıklandı.

Çin'in döviz rezervlerinin, ağustos ayında 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, ağustos dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, ağustos sonunda önceki aya göre 29,9 milyar dolar artış kaydetti.

Temmuza kıyasla yüzde 0,91 artan rezervlerin toplam değeri, 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı.

İdareden yapılan açıklamada, ağustos ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiği belirtilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çin’in döviz rezervi 3,3 trilyon dolar oldu Çin’in döviz rezervi 3,3 trilyon dolar oldu Çin’in döviz rezervi 3,3 trilyon dolar oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör