KDV istisnaları belli oldu! Dönüşümde vatandaşın maliyeti azalacak

SAVUNMAYA DESTEK

Sabah'ın haberine göre Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere taşıt teslimleri ilgili kanunda yapılan değişikliğe uygun şekilde istisna kapsamına alındı. Ayrıca savunma projeleri kapsamında alınan araçların üretiminde kullanılacak mal ve hizmet alımları da KDV istisnası kapsamında olacak. KDV Kanunu'na eklenen hükümlerle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen mazbut vakıfların taşınmaz satışlarında KDV alınmayacak. Bu adım, vakıf gelirlerinin korunmasını ve kamu hizmetlerinin desteklenmesini amaçlıyor. ÖTV Tebliği değişikliğiyle birlikte ulusal güvenlik kurumlarının taşıt alımlarında uygulanacak ÖTV istisnası yeniden düzenlendi. Bu istisna da, kamu kurumlarının taşıt temininde mali yüklerini azaltacak.