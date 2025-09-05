Gram altında tansiyon yükseldi! Fiyatlar rekor üstüne rekor kırıyor | Altında yeni tahmin

Analistler, gram altında bir sonraki hedefin 5 bin TL olduğuna vurgu yaptı. (A Haber arşiv)

ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

3 bin 500 dolar seviyesini geçen ons altının 5 bin dolara yükselebileceği beklentisiyle ilgili açıklamalarda bulunan analistler, kısa vadede olmasa bile 2027 sonuna kadar 5 bin dolar hedefinin görülebileceğini bildirdi.

Ons altının 5 bin doları görmesi durumunda dolar/TL kurunun da gram altın fiyatında etkili olacağına dikkat çeken analistler, fiyatları bugünden tahmin etmenin zor olduğunu belirtti.