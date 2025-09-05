Gram altında tansiyon yükseldi! Fiyatlar rekor üstüne rekor kırıyor | Altında yeni tahmin

05 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 09:46 Güncelleme: 05.09.2025 09:50
Altın fiyatları her geçen gün yükselerek rekor üstüne rekor kırarken, ABD'li dev banka Goldman Sachs'tan flaş bir tahmin geldi. Ons altının 5 bin dolar bandına çıkabileceği belirtilirken, analistler ise gram altında bir sonrası noktanın 5 bin TL üzeri olduğuna vurgu yaptı. İşte gram altındaki son gelişmeler...

Ağustos ayıyla birlikte yükselişe geçen altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın fiyatı son 9 işlem gününde de üst üste rekor kırarken; 4 bin 700 TL bandının üzerine çıktı. Ons altın fiyatı ise 3 bin 500 doları aşarak tarihi seviyeyi gördü.

ABD'Lİ DEV BANKADAN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına olan güvenin sarsılması nedeniyle ons altın fiyatının 5 bin doları görebileceğine dikkat çekti. Banka, yatırımcıların hazine tahvillerinden altına yönelmesi halinde bu senaryonun gerçekleşebileceğini belirtti.

Goldman Sachs, 2026 ortasına kadar ons altının 4 bin dolara ulaşabileceğini, daha uç senaryona ise 5 bin dolara çıkabileceğini öngördü. Analistler ise altının onsunun 5 bin doları görmesi durumunda gram altının ne kadar olabileceği ile ilgili tahminlerde bulundu.

ALTININ YÜKSELİŞİNDE EN BÜYÜK 2 ETKEN
Analistler son dönemde altın fiyatlarını en çok etkileyen nedenlerin başında Fed faktörü, küresel piyasalarda yaşanan gerilimler, Trump'ın tarife dayatması ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konuların geldiğine vurgu yaptı. Öte yandan görünmeyen hususlara bakıldığında dolar/yen paritesinin 148 seviyesinde olması ve dolar endeksinin 100'ün altındaki seyrinin altının yükselişindeki en büyük iki etken olarak ön plana çıktığı belirtildi.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Analistler altındaki yükselişin süreceğini tahmin ederken, dolar endeksinin 100'ün üzerine çıkması ve dolar/yen paritesinin 145'in altına gelmesi durumunda altında satış baskısı görülebileceğine dikkat çekildi.

ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ
3 bin 500 dolar seviyesini geçen ons altının 5 bin dolara yükselebileceği beklentisiyle ilgili açıklamalarda bulunan analistler, kısa vadede olmasa bile 2027 sonuna kadar 5 bin dolar hedefinin görülebileceğini bildirdi.

Ons altının 5 bin doları görmesi durumunda dolar/TL kurunun da gram altın fiyatında etkili olacağına dikkat çeken analistler, fiyatları bugünden tahmin etmenin zor olduğunu belirtti.

GRAM ALTINDA YENİ TAHMİN
Analistler Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi kararı ile birlikte gram altında 5 bin TL'ye doğru bir hareketin başlayabileceğine dikkat çekti. Yaşanacak ufak çaplı düzeltmelerin ise alım fırsatı olacağı belirtildi.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ
ABD'de gelen tarım dışı istihdam raporu, işsizlik başvuruları gibi ekonomik göstergelerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi ihtimali kuvvetlendi.

Başta Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller da dahil olmak üzere Fed yetkilileri para politikasını gevşetme yönünde destek sinyali verdi. CME FedWatchı, Fed'in 17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puanlık bir indirime neredeyse yüzde 100 ihtimal veriyor.

Diğer değerli metaller de değer kazandı: gümüş yüzde 0,4 artışla 40,85 dolara yükselerek üçüncü haftalık kazancını elde etti. Platin yüzde 1,3 artışla 1.385,01 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 0,3 artışla 1.129 dolara çıktı.

Tüccarlar, ABD işgücü piyasası hakkında kritik netlik sağlayacak ve gelecekteki faiz hareketlerini etkileyecek olan maaş bordroları verileri öncesinde temkinli olmaya devam ediyor.

