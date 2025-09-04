Rekabet Kurulu’ndan süt sektöründeki 39 teşebbüse soruşturma

Rekabet Kurulu, süt sektöründe faaliyet gösteren 39 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurulun süt ve süt ürünleri sektörüne yönelik incelemelerinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Kurulun, süt sektöründe uzun süredir tartışılan "süt karşılığı yem" uygulamasına karşı harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Kurum yaptığı incelemelerde, bazı sanayicilerin çiğ süt satın aldıkları üreticilere, sütü ancak sanayiciler tarafından satılan yemleri almaları şartıyla satın alacakları yönünde dayatma yaptığını, yem-süt paritesine uyulmadığını ve ödemelerin üreticilerin aleyhine geciktirildiğini tespit etti. Süt, üreticiden düşük fiyattan alınırken, yemin üreticiye piyasa fiyatından daha pahalıya satıldığı, süt karşılığı yem uygulamasının gönüllülük esasına göre yapılması gerekirken zorlamayla yapıldığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

ÜRETİCİLER YEM ALMAYA ZORLANAMAYACAK

Bu kapsamda 39 firma hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, ayrıca Kurulun sanayicilerin bazı kurallara uymasını da zorunlu hale getirdiğine değinilerek, üreticilerin yem almaya zorlanamayacağı vurgulandı.

Gönüllü olarak yem almak isteyen üreticiye, marka veya miktar dayatılmayacağına dikkat çekilen açıklamada, "Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi'nde yer alan vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük maddelerine uyulacak. Aksi durumda sanayicilere idari para cezaları uygulanacak. Ayrıca Kurul, ilgili firmalara üreticilerin bu konudaki haklarını içeren bilgilendirilme metnini, tüm çiğ süt üreticilerine iletmelerini de şart koştu. Böylece Kurum, üreticilerin pazarlık gücünü artırmayı ve haksız şartlara maruz kalmalarını önlemeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hakkında soruşturma açılan teşebbüsler ise şöyle:

"Ak Gıda San. ve Tic. AŞ, Akpınar Süt AŞ, Altınköy Gıda San. ve Tic. AŞ, Balıkesir Onur Süt ve Petrol Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, Balkan Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, Biçenler Süt Tarım ve Hayv. Ürün. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti, Cebeci Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ, Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. AŞ, Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Tic. AŞ, Güneydoğu Süt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti, Gürsüt Besicilik Gıda San. ve Tic. AŞ, İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ, Karagöl Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, Kelebek Süt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti, Konsüt Gıda AŞ, Meysüt Meyve Süt ve Gıda Mamulleri San. Tic. AŞ, Milk Academy Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ, Muratbey Gıda San. ve Tic. AŞ, Mustafa Özlek Süt Ürünleri İmalatı Mandıra İşletmeciliği Müteahhitlik ve İnşaat Taahhüt İşleri, Öz Göçerler Süt Gıda Hayvancılık Tar. Orm. Pet. Teks. Oto. Day. Tük. Mam. İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti, Özışık Süt Ürünleri Yem Gıda Tarım Hay. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti, Öztadım Süt ve Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti, Özüçler Süt Mamülleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. AŞ / Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ, Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ, Rella Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Rodos Süt Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti, Sek Süt Endüstrisi Kurumu AŞ, Sütaş Süt Ürünleri AŞ, Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ, Teksüt Süt Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Torunoğlu Süt ve Gıda Mam. San. Tic. ve Paz. AŞ, Uğuray Süt AŞ, Yelken Gıda İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti, Yörsan Süt ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Yörük Süt AŞ, Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi."

Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.