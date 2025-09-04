04 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Ekonomi Haberleri Kırtasiyelere sıkı denetim: 990 firma hakkında işlem başlatıldı

Kırtasiyelere sıkı denetim: 990 firma hakkında işlem başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 08:40 Güncelleme: 04.09.2025 08:52
ABONE OL
Kırtasiyelere sıkı denetim: 990 firma hakkında işlem başlatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kırtasiye ürünlerine yönelik 29 Ağustos-2 Eylül arasında gerçekleştirilen denetimlerde 15 milyon 241 bin 124 TL para cezası uygulandı, 990 firma hakkında haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatıldı." denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kırtasiye ürünlerine yönelik 29 Ağustos-2 Eylül arasında gerçekleştirilen denetimlerde 15 milyon 241 bin 124 TL para cezası uygulandı, 990 firma hakkında haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatıldı." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kırtasiyelere sıkı denetim: 990 firma hakkında işlem başlatıldı Kırtasiyelere sıkı denetim: 990 firma hakkında işlem başlatıldı Kırtasiyelere sıkı denetim: 990 firma hakkında işlem başlatıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör