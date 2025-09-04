Kırtasiyelere sıkı denetim: 990 firma hakkında işlem başlatıldı
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kırtasiye ürünlerine yönelik 29 Ağustos-2 Eylül arasında gerçekleştirilen denetimlerde 15 milyon 241 bin 124 TL para cezası uygulandı, 990 firma hakkında haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatıldı." denildi.
