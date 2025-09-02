02 Eylül 2025, Salı
Sahte ev ilanlarıyla vatandaşı böyle dolandırıyorlar! Yöntemleri pes dedirtti

Sahte ev ilanlarıyla vatandaşı böyle dolandırıyorlar! Yöntemleri pes dedirtti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 08:45 Güncelleme: 02.09.2025 08:51
Sahte ev ilanlarıyla vatandaşı böyle dolandırıyorlar! Yöntemleri pes dedirtti

Ev sahibi olma hayaliyle “sarı sayfa” ilan platformuna yönelen vatandaşlar, sahte ilan furyasıyla karşı karşıya kaldı. İlan girişlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması hem mağduriyetlere yol açıyor hem de dolandırıcılık riskini artırıyor. Peki dolandırıcılık sistemi nasıl işliyor? Sahte emlak ilanı nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

"Sarı sayfa" olarak bilinen ilan sitelerindeki sahte ilanlar bir yandan gayrimenkul sektörüne olan güveni zedelerken bir yandan da vatandaş mağduriyetleri yaratmaya devam ediyor.

Sahte ilanlarla karşılaşan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor. (AA)Sahte ilanlarla karşılaşan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor. (AA)

Piyasanın çok altında rakamlara verilen ilanlar, dolandırıcıların kapora alıp ortadan kaybolmasına zemin hazırlarken, burada ilan siteleri ise hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.

Uzmanlar, gerçek dışı ya da manipülatif ilanlara karşı caydırıcı, astronomik cezalar getirilmesi halinde bu sorunun büyük ölçüde ortadan kaldırılacağını ifade ediyor.

Dolandırıcılar internetten buldukları görsellerle sahte ilan açıyor. (AA)Dolandırıcılar internetten buldukları görsellerle sahte ilan açıyor. (AA)

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan konutların görsellerini internetten temin edip ya sosyal medyaya ya da bazı ilan platformlarına koyuyor. İlanı görüp evi kiralamak ya da almak isteyen olursa kapora isteniyor. Dolandırıcılar kaporayı aldıktan sonra sırra kadem basıyor.

Bazı gerçek ilan sahipleri de evin fotoğraflarını değerinden çok daha uygun fiyata sahte ilan girişiyle platforma yüklüyor. Talep eden olursa "O daire satıldı, başkasını gösterelim" diyerek ellerinde bulunan başka konutları pazarlamaya çalışıyor.

BAZI EMLAKÇILAR DA YAPIYOR!

Dolandırıcıların kapora alarak vatandaşları mağdur ettiği düşük fiyatlı ilanların unvanını kötüye kullanan bazı emlakçılar tarafından da yapıldığı öğrenildi.

Değerinin çok altında sahte bir konut ilanı yükleyen bu tarz emlakçıların, vatandaşların kendilerini aramasını sağlayarak "İlandaki daire satıldı, uygun başka dairelerimiz var" aldatmacasıyla ellerindeki konutları satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Kapora tuzağına düşen birçok kişi ev sahibi olma hayalini kaybediyor. (AA)Kapora tuzağına düşen birçok kişi ev sahibi olma hayalini kaybediyor. (AA)

ŞİKÂYET EDİN

Ticaret Bakanlığı sahte ilanlar için "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi"ni devreye almıştı. Reklam Kurulu da bu tarz ilan sahiplerine ceza kesiyor. Ancak ilan sitelerinin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmemesi nedeniyle hâlâ bu tür ilanlarla karşılaşılabiliyor.

Bu tarz sahte ilanlar bakanlığa şikâyet edildiğinde, yayınlanan ilan platformuna ceza uygulanması söz konusu olabiliyor. Vatandaşlar ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ve e-devlet üzerinden şikâyetlerini iletebiliyor.

SAHTE İLAN NASIL ANLAŞILIR?

İlan sitelerinden konut almak isteyen vatandaşların bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin bölgedeki ortalama fiyatlara göre çok düşük rakamlı ilanlar genellikle aldatıcı olabiliyor. "Acil satılık, değerinin yarısı" gibi ifadelere de dikkat edilmesi gerekiyor.

İç mekân yerine sadece dış cephe fotoğraflarının olduğu ilanın sahte olma ihtimali bulunuyor. İlan metni kısa olup "İlan sahibi sadece WhatsApp üzerinden konuşmak istiyor" yazanlara da şüpheyle yaklaşılması gerekiyor.

Uzmanlar caydırıcı cezaların dolandırıcılığı önleyeceğini belirtiyor. (AA)Uzmanlar caydırıcı cezaların dolandırıcılığı önleyeceğini belirtiyor. (AA)

CAYDIRICI CEZALAR GETİRİLMELİ

Piyasanın çok altında rakamlara verilen ilanlar, dolandırıcıların kapora alıp ortadan kaybolmasına zemin hazırlarken, burada ilan siteleri ise hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.

Uzmanlar, gerçek dışı ya da manipülatif ilanlara karşı caydırıcı, astronomik cezalar getirilmesi halinde bu sorunun büyük ölçüde ortadan kaldırılacağını ifade ediyor.


