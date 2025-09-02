Sahte ev ilanlarıyla vatandaşı böyle dolandırıyorlar! Yöntemleri pes dedirtti

Dolandırıcılar internetten buldukları görsellerle sahte ilan açıyor. (AA)

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?



Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan konutların görsellerini internetten temin edip ya sosyal medyaya ya da bazı ilan platformlarına koyuyor. İlanı görüp evi kiralamak ya da almak isteyen olursa kapora isteniyor. Dolandırıcılar kaporayı aldıktan sonra sırra kadem basıyor.

Bazı gerçek ilan sahipleri de evin fotoğraflarını değerinden çok daha uygun fiyata sahte ilan girişiyle platforma yüklüyor. Talep eden olursa "O daire satıldı, başkasını gösterelim" diyerek ellerinde bulunan başka konutları pazarlamaya çalışıyor.

BAZI EMLAKÇILAR DA YAPIYOR!



Dolandırıcıların kapora alarak vatandaşları mağdur ettiği düşük fiyatlı ilanların unvanını kötüye kullanan bazı emlakçılar tarafından da yapıldığı öğrenildi.

Değerinin çok altında sahte bir konut ilanı yükleyen bu tarz emlakçıların, vatandaşların kendilerini aramasını sağlayarak "İlandaki daire satıldı, uygun başka dairelerimiz var" aldatmacasıyla ellerindeki konutları satmaya çalıştıkları tespit edildi.