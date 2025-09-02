KOSGEB’den girişimcilere 1,3 Milyar TL’lik dev destek

KOSGEB, 2024 ve 2025 yıllarında sunduğu desteklerle işletmelerin programlardan daha fazla faydalanmasını sağladı. Türkiye genelinde binlerce işletme, finansmana erişim imkânı bulurken Girişimci Destek Programı kapsamında girişimcilere sağlanan kaynakların toplam tutarı 1 milyar 300 milyon TL'yi geçti.



BAŞVURULARDA NİTELİKLİ ARTIŞ

İş Kurma Desteği başvurularında dikkat çekici bir artış yaşandı. 2024 ve 2025 yıllarında toplam 27 bin 364 başvuru alındı. Bu başvuruların sonucunda 2025 yılında 13 bin 200 işletmeye toplam 265 milyon TL destek ödemesi yapılırken, bir önceki yıl bu rakam 10 bin 200 işletmeye 205 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Böylece bir yıl içerisinde %34 oranında artış kaydedildi.



GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI &NBSP;İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ 850 MİLYONU AŞTI

2024 ve 2025 yıllarında girişimcilik destek programı kapsamında toplam 14 bin 744 iş geliştirme başvurusu alındı. Bu başvuruların sonucunda 2 bin 758 işletme desteklenmeye hak kazandı, şimdiye kadar ise 992 işletmeye 853 milyon TL'nin üzerinde ödeme gerçekleştirildi.



KOSGEB'in girişimcilere sağladığı bu destekler sayesinde, yeni işletmelerin hayata geçirilmesinde ve istihdamın güçlendirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

KOSGEB girişimlerin yanında olmaya devam ediyor (AA)

FARKLI TEKNOLOJİ DÜZEYLERİNDEKİ İŞLETMELERİ KAPSAYAN DESTEKLER

Desteklerden faydalanan işletmelerin teknoloji düzeyine bakıldığında da dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. 898 işletme düşük teknoloji grubunda yer alırken, 634 işletme orta-düşük, 693 işletme orta-yüksek ve 533 işletme yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteriyor. Bu dağılım, KOSGEB desteklerinin yalnızca işletme sayısındaki artışa değil, aynı zamanda desteklerden yararlanan işletmeler arasında orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki işletmelerin payını ortaya koyuyor.



2025'TE YENİ ÖDEMELER YOLDA

1 Ocak 2025 itibarıyla devreye alınan e-Tahsilat Sistemi ile KOBİ'ler artık destek geri ödemelerini mobil bankacılık, internet bankacılığı, ATM ve banka şubeleri üzerinden kolayca yapabiliyor. Bu sayede KOBİ'ler için hem başvuru hem de ödeme süreçleri daha dijital, hızlı ve erişilebilir hale geldi.