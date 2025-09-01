Hatay Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başladı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda birinci etap çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık. Bugün ilk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay Havalimanı’na gerçekleştirildi.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bugün itibarıyla yardımcı pist, taksi yolları ve apronun hizmete alındığını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, tamamlanan çalışmaların ardından Hatay Havalimanı'nın uçuşlara tekrar açıldığını belirterek "Bugün ilk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hatay Havalimanı'na gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti bugün hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ile regülatör binası ve ısı merkezinin de inşa çalışmalarını tamamladık" ifadelerini kullandı.
HAFTALIK SEFER SAYISI ARTTI
Uraloğlu, ilk etap çalışmalarının devreye girmesiyle tarifeli uçuş sayılarının da arttığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21'den 52'ye yükselterek 2,5 katına çıkardık. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına depremden sonra ilk defa İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da eklendi." açıklamasında bulundu.
Bakan Uraloğlu, ayrıca ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hacet namazı kaç rekat? Mevlid Kandili’nde hacet namazı nasıl kılınır, hangi sureler okunur? Diyanet açıkladı
- "Aşk ve Gözyaşı"ndan yeni tanıtım! Bazı hikayeler yeniden yazıldığında, ilkinden bile güzel olur
- Gözleri KaraDeniz ne zaman, konusu nedir? Gözleri KaraDeniz’in başrolleri karakterlerini anlattı! İşte ilk bölüm fragmanı
- Adli tatil ne zaman bitiyor? 2025-2026 yargı yılı başladı mı? Yeni adli yıl çalışma takvimi
- Engelli çocuğu bulunan annelere erken emeklilik: Kimler bu haktan yararlanabilir, şartlar neler? Başvuru süreci nasıl işliyor?
- Optik illüzyon testi: 12 saniyede 2 kedi arasındaki 3 farkı bulabilir misin?
- Mandıra Filozofu nerede çekildi, konusu nedir? Mandıra Filozofu oyuncu kadrosunda kimler var?
- Filenin Sultanları çeyrek final yolunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | TEFE-ÜFE zam oranları belli oldu mu: Konut, iş yeri kiraları yüzde kaç artacak?
- 19 yıl sonra yolları kesişti! Oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile dünyaevine girdi
- Veteriner açıkladı: İşte evcil hayvan olarak beslenebilecek en iyi 5 köpek ırkı
- Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri