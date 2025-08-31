31 Ağustos 2025, Pazar
Büyüme rakamları açıklanıyor: İşte ekonomistlerin beklentisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.08.2025 09:36 Güncelleme: 31.08.2025 09:38
Türkiye ekonomisinin 2025 yılı 2. çeyrek büyüme verileri yarın saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak. Ekonomistler, Nisan-Haziran döneminde büyümenin ortalama %3,87 olacağını öngörüyor.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00'da açıklayacak.

Ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüdüğünü öngörüyor. Söz konusu ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 2,4, 2025'in ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

