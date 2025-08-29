Et ithalatını önleyecek proje! Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı

NE KADAR DESTEK VAR?



Bakanlıkça belirlenen damızlık üretimi dışındaki Holstein ırkı süt sığırı hayvanlarına etçi ırk sperması kullanan ve bundan yavru alan yetiştiricilere, suni tohumlama uygulama desteği yüzde 50 fazla ödenecek. Örneğin 2024 yılı için temel destek 1.000 lira iken bu projeden buzağı elde eden yetiştiriciler 1.500 lira ayrıca destek alacak. Eğer cinsiyeti belirlenmiş erkek sperma kullanmış ise bu destek 2.000 liraya yükselecek. Ayrıca bu hayvanların besi süreleri sonunda besilik erkek sığır desteği de 4 kat fazla ödenecek. Besilik sığır desteği temel desteği 500 lira/baş, etçi ırk ilave desteği 500 lira/baş, projeden elde edilen erkek besilik hayvanlara bu miktar 2000 lira/ baş olarak uygulanacak.