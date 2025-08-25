Memur zammında sona gelindi: Kritik görüşme bugün! Maaş oranları ne kadar olacak? Kalem kalem yeni kazanımlar...
Memur maaş zammı için yürütülen 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasının ardından devreye giren Kamu Hakem Kurulu mesaisine başladı. İlk toplantısını yapan kurul, dün ikinci kez bir araya geldi. Gözler bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek yeni toplantıya çevrildi.
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmayınca devreye giren Kamu Hakem Kurulu, ilk iki toplantısını tamamladı. Kurul yasal süre gereği 5 gün içinde kararını açıklayacak. Alınacak karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.
8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME: MEMUR VE EMEKLİLERE YENİ HAKLAR
Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ile 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde, öğretmenlerden sağlık çalışanlarına, zabıtadan din görevlilerine kadar birçok alanda yeni mali ve sosyal haklar karara bağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, görüşmeler sonucunda 11 hizmet kolundaki kazanımları duyurdu.
ÖĞRETMENLERE HAZIRLIK ÖDENEĞİ ARTTI
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya yükseltildi. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği ise 1853 lira artırıldı.
Okul öncesi öğretmenleri için haftada bir saat ek ders ücreti ödenmesi kararı alınırken, kurs merkezlerinde görev yapan sözleşmeli personele de fazla çalışma ücreti verilmesi sağlandı. Ayrıca yüksek lisans yapan okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri yüzde 7, doktora yapanların ise yüzde 20 artırıldı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÜCRET VE NÖBET DÜZENLEMESİ
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu'nda sağlık personelinin nöbet ücretleri yüzde 10 artırıldı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarından zorunlu eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilenlerin döner sermaye ödemelerinde 30 güne kadar çalışılmış sayılması kararlaştırıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli için resmi bayramlarda da nöbet ücreti ödenmesi karara bağlandı. Ayrıca hamilelik ve doğum sebebiyle tanınan nöbet muafiyeti sözleşmeli personele de uygulanacak.
ZABITA VE İTFAİYEYE 889 LİRA ARTIŞ
Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu'nda zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldı. Büyükşehirlerde görev yapan belediye personeline toplu taşıma kartı verilmesi zorunlu hale getirildi, aktarma hakkı da tanındı. Fazla çalışma ücreti kapsamı genişletilen zabıta ve itfaiye personeline ek ödeme sağlanacak.
KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞANLARINA EK HAKLAR
Kütüphane, müze, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti 350 saatten 400 saate çıkarıldı. Kazılarda görev yapan personelin fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırılırken, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ndeki şeflere de 293 lira ilave ücret verilmesi kararlaştırıldı.
AFAD VE DSİ PERSONELİNE EK ÖDEMELER
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri Kolu'nda AFAD taşra teşkilatında görev yapan arama kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı 445 liraya yükseltildi. Bu düzenlemeden teknikerler ve sözleşmeli personel de faydalanacak.
DSİ projelerinde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı, yıllık 125 saat olan sınır 150 saate çıkarıldı.
DİN GÖREVLİLERİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu'nda Ramazan ayında fiilen çalışan din görevlilerine ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı. Ayrıca Kur'an kursu öğreticilerine haftada üç saate kadar ek ders ücreti verilecek. İmam hatip ve müezzin kayyımların ek ödemeleri 556 lira artırıldı.
KORUYUCU GİYİM YARDIMI
Ulaştırma, Enerji ve Tarım hizmet kollarında şantiye, atölye, fabrika ve yangın sahalarında görev yapan personele 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımı alışveriş çeki olarak verilecek.
Orman yangınlarına doğrudan müdahale eden personele gün başına 293 lira ek ödeme yapılacak, yangın nöbeti tutanların faydalanma süresi de bir ay uzatıldı.
SON KARAR BEKLENİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplu sözleşme sürecinde 11 hizmet koluna dair kazanımları kamuoyuyla paylaştı. Ancak memur ve emeklilerin genel zam oranlarına ilişkin nihai karar için gözler Kamu Hakem Kurulu'nda. Kurulun bu hafta içinde açıklayacağı sonuç, milyonlarca kamu çalışanının maaşlarını doğrudan belirleyecek.
NE OLMUŞTU?
Memur-Sen, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldıklarını bildirirken, Kamu İşveren Heyeti Hakem Kurulu'na başvurmuştu.
HÜKÜMET NE ÖNERDİ?
Hükümet ilk teklifinde, 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etmişti. 15 Ağustos'taki ikinci teklifte ise ilk teklifteki oranlara ek olarak taban aylığa 1.000 TL artış teklif edilmişti. 18 Ağustos'ta yapılan zirvede ise 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.
MEMURLAR NE İSTEDİ?
Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti. 2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 zam talep edilmişti.
