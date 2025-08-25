25 Ağustos 2025, Pazartesi
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı! Yükseliş trendi sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.08.2025 10:08 Güncelleme: 25.08.2025 10:12
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı! Yükseliş trendi sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk gününde açılışta yüzde 0,84 oranında yükseldi. Endeks 11.467 puana çıkarak rekor seviyeyi görürken, en büyük artış yüzde 1,33 ile kimya petrol plastik sektöründe oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,84 artışla 11.467,97 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 11.372,33 puanla tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,64 puan ve yüzde 0,84 artışla 11.467,97 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

BIST 100 endeksi 10.467 puana yükseldi. (AA)BIST 100 endeksi 10.467 puana yükseldi. (AA)

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,33 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesiyle pozitif bir seyir izliyor. Bu durum yurt içi piyasalar yansırken, BIST 100 endeksi haftaya rekor seviyeden başladı.

Borsa İstanbul'da açılışta en fazla yükselen sektör kimya petrol plastik sektörü oldu. (AA)Borsa İstanbul'da açılışta en fazla yükselen sektör kimya petrol plastik sektörü oldu. (AA)

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı! Yükseliş trendi sürüyor
