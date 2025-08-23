Hakem Kurulunun memur zammı toplantısı sona erdi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemindeki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yaptığı ilk toplantı sona erdi.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu İşveren Heyeti'nin dün yaptığı başvurunun ardından çalışmalarına başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını Sayıştay Başkanlığı'nda yaptı.



Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Kurulun çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlandı.



Kurul, yarın saat 11.00'de ikinci toplantısını yapacak.

A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın aktardıkları şöyle:

Memur zammı konusunda anlaşma sağlanmayınca Kamu İşverenleri Heyeti dün gece başvuruyu yaptı. Hakem Kurulu'nun başvuruya 5 gün içinde cevap vermesi gerekiyor. Bugün ilk toplantı saat 14.30'da başladı. Kurul kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Karara itiraz edilmiyor ve sözleşme olarak geçiyor. Toplantıya Memur-Sen'de katıldı. Kurul 11 kişiden oluşuyor.