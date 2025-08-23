Hakem Kurulu memur zammı için toplandı

Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarını görüşeceği çalışmalarına başladı.

Kurul ilk toplantı için 14.30'da bir araya geldi. 11 üyeli Hakem Kurulu'nun 9 üyeyle toplantıya katılması bekleniyor.

Toplantıya Memur-Sen Konfederasyon'ndan Sağlık-Sen başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de katılıyor.

A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın aktardıkları şöyle:

Memur zammı konusunda anlaşma sağlanmayınca Kamu İşverenleri Heyeti dün gece başvuruyu yaptı. Hakem Kurulu'nun başvuruya 5 gün içinde cevap vermesi gerekiyor. Bugün ilk toplantı saat 14.30'da başladı. Kurul kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Karara itiraz edilmiyor ve sözleşme olarak geçiyor. Toplantıya Memur-Sen'de katıldı. Kurul 11 kişiden oluşuyor.