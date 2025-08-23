Hakem Kurulu memur zammı için toplandı
Kamu Hakem Kurulu memmur zammını görüşmek için bir araya geldi. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş milyonların beklediği toplantı haberi için 'Memur zammı konusunda anlaşma sağlanmayınca Kamu İşverenleri Heyeti dün gece başvuruyu yaptı. Hakem Kurulu’nun başvuruya 5 gün içinde cevap vermesi gerekiyor. Bugün ilk toplantı saat 14.30’da başladı. Kurul kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Karara itiraz edilmiyor ve sözleşme olarak geçiyor.' dedi.
Kurul ilk toplantı için 14.30'da bir araya geldi. 11 üyeli Hakem Kurulu'nun 9 üyeyle toplantıya katılması bekleniyor.
Toplantıya Memur-Sen Konfederasyon'ndan Sağlık-Sen başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de katılıyor.
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın aktardıkları şöyle:
