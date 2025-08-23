FED Başkanı Powell’ın faiz açıklaması sonrası borsa yükselişle kapandı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyalinin verdiği açıklamalarının ardından gözler New York borsasına çevrildi. Borsa haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,89 artarak 45.631,74 puanla rekor seviyeye ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,51 artışla 6.466,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kazançla 21.496,54 puana çıktı.

Powell'ın Jackson Hole konuşması sonrası pay piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izlendi.

Konuşmasında faiz indirimine kapı aralayan Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullandı.

Powell, kısa vadede enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirtti.

Para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını yineleyen Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca verileri ve bunların ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerini değerlendirerek alacaklarını vurguladı.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 16-17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin kuvvetlendiğini gösterdi.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon tehdidi devam ettiği sürece faiz oranlarını düşürme konusunda tereddütlü olacağını ifade etti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de bir sonraki toplantıda atılacak adımın henüz kesinleşmediğini ve mevcut politikanın ılımlı şekilde kısıtlayıcı olduğunu belirtti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketin hükümete yüzde 10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini açıklaması sonrası yüzde 5,5 değer kazandı.