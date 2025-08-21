Soba ve mangal ustası Mustafa Göktürk’ün kuş sevgisi

"Onların cıvıltısı sesi bana mutluluk ve huzur veriyor" diyen Göktürk, iş yerindeki muhabbet kuşları, kanaryalar ve Sultan papağanlarıyla kurduğu özel bağı anlatıyor. Kendi duygularının kuşlara yansıdığına inanan esnaf, mutlu anlarında kuşların da mutlu olduğunu, üzgün anlarında ise ona eşlik ettiklerini belirtiyor.

Yaz sıcaklarında kuşlarının serinlemesi için özel bir yöntem kullanan Göktürk, kafesteki kuşlara sirkeli su sıktığını söylüyor. Bu uygulamanın sadece serinletmekle kalmayıp, bit ve pire gibi zararlı canlıları da uzak tuttuğunu ifade ediyor. Kuşlarla birlikte çalışmanın kendisine büyük bir şevk verdiğini vurgulayan Göktürk, dede yadigârı mesleğini doğanın bir parçası haline getirerek hem işini hem de hayvan sevgisini bir arada yaşatıyor.