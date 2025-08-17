17 Ağustos 2025, Pazar
Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale düzenleyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.08.2025 10:42
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

