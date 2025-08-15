44 maddelik yol haritası! Tek kullanımlık plastikler tarih olacak

Plastik atıklarla ilgili 44 maddelik bir eylem planı hazırlandı (A Haber arşiv)

YASAKLAR YOLDA

Milliyet'in haberine göre Ulusal Plastik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak. Tek kullanımlık plastiklere ilişkin hazırlanacak mevzuat kapsamında da, listelenecek tek kullanımlık plastik ürünlerin kısıtlanması veya yasaklanması sağlanacak.

Atık yönetim maliyetleri de dahil olmak üzere birçok malzeme için (paketler ve ambalaj kağıtları, ıslak mendil, tütün ürünleri gibi) ücrete dayalı Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu planları hazırlanacak. İçecek kapları ve şişeleri için özel tasarım gereksinimleri belirlenecek.

Yeniden kullanılabilir ve yeniden doldurulabilir ambalajların kullanımını teşvik edilecek. Tek kullanımlık plastik şişe kullanımını azaltmaya yönelik olarak içme suyu tesisleri iyileştirilerek kırsal ve kentsel bölgelere yüksek kalitede içme suyu temin edilmesi sağlanacak.

Deterjanlar, mumlar, cilalar, oda kokuları mikroplastiklerle mücadele kapsamında mercek altına alınacak.

Mikro boncuk içeren dudak ürünleri, tırnak ürünleri ve makyaj ürünlerinin yasaklanması da planlanıyor.