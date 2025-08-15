15 Ağustos 2025, Cuma
44 maddelik yol haritası! Tek kullanımlık plastikler tarih olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 10:09
Sıfır Atık yolunda peş peşe adımlar atan Türkiye, şimdi de 'Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası'nı hazırladı. Buna göre 44 eylemlik yol haritası ile tek kullanımlık plastiklerin tüketimi ve plastik atık oluşumunun önüne geçilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası"nı hazırladı. Kısa, orta ve uzun vadeli 44 eylemin yer aldığı yol haritasıyla; tek kullanımlık plastiklerin tüketimi ve plastik atık oluşumunun azaltılması amaçlandı.

Plastik atıklarla ilgili 44 maddelik bir eylem planı hazırlandı (A Haber arşiv)Plastik atıklarla ilgili 44 maddelik bir eylem planı hazırlandı (A Haber arşiv)

YASAKLAR YOLDA
Milliyet'in haberine göre Ulusal Plastik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak. Tek kullanımlık plastiklere ilişkin hazırlanacak mevzuat kapsamında da, listelenecek tek kullanımlık plastik ürünlerin kısıtlanması veya yasaklanması sağlanacak.

Atık yönetim maliyetleri de dahil olmak üzere birçok malzeme için (paketler ve ambalaj kağıtları, ıslak mendil, tütün ürünleri gibi) ücrete dayalı Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu planları hazırlanacak. İçecek kapları ve şişeleri için özel tasarım gereksinimleri belirlenecek.

Yeniden kullanılabilir ve yeniden doldurulabilir ambalajların kullanımını teşvik edilecek. Tek kullanımlık plastik şişe kullanımını azaltmaya yönelik olarak içme suyu tesisleri iyileştirilerek kırsal ve kentsel bölgelere yüksek kalitede içme suyu temin edilmesi sağlanacak.

Deterjanlar, mumlar, cilalar, oda kokuları mikroplastiklerle mücadele kapsamında mercek altına alınacak.

Mikro boncuk içeren dudak ürünleri, tırnak ürünleri ve makyaj ürünlerinin yasaklanması da planlanıyor.

Oluşturulan yol haritasıyla birlikte tek kullanımlık plastiklerin kullanımı azaltılacak. (A Haber arşiv)Oluşturulan yol haritasıyla birlikte tek kullanımlık plastiklerin kullanımı azaltılacak. (A Haber arşiv)

HAYVANLARIN MİDESİ PLASTİK DOLU
Araştırmalara göre, 2050'ye kadar okyanusta balıktan ağırlıkça daha fazla plastik olabileceği tahmin ediliyor, yıllık plastik atık girdisinin yüzde 80'inden fazlası her yıl denizlere bırakılıyor. Plastik atıklar 700'den fazla deniz türünü etkiliyor. Dünya çapındaki deniz kuşlarının yaklaşık yüzde 90'ının, deniz kaplumbağalarının yüzde 52'sinin midesinde plastik artıklar bulunuyor.

Çalışma kapsamında deniz çöpleri de izlemeye alınacak. (A Haber arşiv)Çalışma kapsamında deniz çöpleri de izlemeye alınacak. (A Haber arşiv)

DENİZ ÇÖPLERİ İZLENECEK
Deniz çöpleriyle mücadele kapsamında aktif balıkçılık sırasında deniz çöplerinin uygun şekilde toplanmasını, ayrıştırılmasını ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini teşvik etmek amacıyla "Çöp için Balıkçılık/Avcılık" programının uygulanması öngörülüyor. Deniz çöpü yönetiminde vatandaşın katılım rolünün geliştirilmesi amacıyla ise Kıyı Sahiplenme (Adopt-a-Beach) gibi deniz çöpü izleme programlarının oluşturulması sağlanacak.

