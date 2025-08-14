İşte 2025 2026 ve 2027 enflasyon tahmini! Merkez Bankası Karahan açıkladı
Yılın 3. enflasyon raporu açıklanırken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan önemli açıklamalarda bulunuyor. Karahan yaptığı açıklamada '2025 sonu yüzde 24'lük enflasyon tahminini koruyoruz' ifadelerini kullandı. Karahan ayrıca enflasyon hedeflerinin 2026'da yüzde 16, 2027'de ise yüzde 9 olduğunu belirtti.
Yılın 3. enflasyon raporu açıklanırken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Karahan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR"
Enflasyonda düşüş kesintisiz sürüyor. Dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Enerji emtia fiyatları geçtiğimiz rapor dönemine göre bir miktar arttı.
Endüstriyel metal fiyatlarında tarife etkileriyle artışlar gösterdi. Faiz indirim süreçleri Nisan ayından sonra da ülkeler genelinde devam etti.
İKİNCİ ÇEYREKTE YURT İÇİ TALEPTE İVME KAYBI
Yüksek borçluluk nedeniyle tahvillerle ilgili risk algısı göreli olarak arttı. Portföy tercihlerinin hisse senetlerine yöneldiğini görmekteyiz. Türkiye'de talep kompozisyonundaki dengeli seyir devam ediyor. Özel tüketimin büyümeye katkısı geriledi. Kompozisyondaki normalleşme büyüme verileri çeyreklik bazda incelendiğinde de görülüyor.
İkinci çeyrekte üretim göstergeleri genel olarak ılımlı seyretti. Manşet işsizlik oranı ikinci çeyrekte bir miktar artmakla birlikte tarihsel ortalamalarının altında. İkinci çeyrekte yurt içi talepte ivme kaybı sürdü. Altın hariç bu görünüm daha belirgin. İkinci çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi arttı.
KİRA ENFLASYONU
Cari açık ikinci çeyrekte bir miktar artmakla birlikte iç taleple uyumlu olarak ılımlı seyretti. Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 1,3 olduğunu tahmin ediyoruz. Veriler kira enflasyonunun düştüğünü gösteriyor. Enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor
KURAKLIK GIDA ENFLASYONUNDA RİSKLERİ ARTIRIYOR.
Dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hizmet sektöründeki atalet öngördüğümüzden yüksek seyrederek tahminler üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Temel mal enflasyonu ise, nisan sonrası dönemde kur gelişmelerinin etkisiyle bir miktar yükselse de bu durum geçici oldu. Ağustos ayı öncü verileri de ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ediyor. Kuraklık gıda enflasyonunda riskleri artırıyor.
İlk 7 ayda eğitim ve kira kalemleri enflasyonda öne çıkıyor. Kira artış oranları ise aşağı yönlü görünümü teyit ediyor. Kira enflasyonu öngördüğümüzden daha dirençli bir seyir gösteriyor.
DEZENFLASYON SÜRECİNİN DEVAMI SAĞLANACAK
Enflasyon beklentileri tüm sektörlerde geriledi. Enflasyon beklentileri iyileşmesine rağmen hala tahminlerimizin üzerinde. Sıkı para politikası duruşumuz dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak. Politika faiz indiriminin mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimizle uyumlu şekilde yansıdığını söyleyebilirim. Bireysel kredi büyümesi kredi kartları kaynaklı bir miktar hızlandı.
MAYIS AYINDA ÜLKEMİZE PORTFÖY GİRİŞLERİ TEKRAR BAŞLADI
TL ticari kredi büyümesinin yarısı istisna tutulan alanlardan geliyor. TL mevduata olan talep son dönemlerde güçlü. TL mevduatın payı yüzde 60 ile tarihsel ortamalarına yakın seyrediyor. Portföy tercihlerinde TL'ye yönelim eğilimi sürüyor. Mayıs ayında ülkemize portföy girişleri tekrar başladı.
Bu Enflasyon Raporu itibarıyla, orta vadeli tahminlerin sunulmasına ilişkin çerçevede bir değişikliğe gitme kararı aldık.
Veri akışına bağlı olarak revize edebileceğimiz "enflasyon tahminlerimizin" yanı sıra, rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değiştirmeyeceğimiz "ara hedeflerimizle" karşınıza çıkacağız.
2025 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
Olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece ara hedefler değiştirilmeyecek. 2025 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 26,5 sabit kaldı. 2025 yıl sonu ara hedefi yüzde 24 oldu.
Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını, 2026 sonu için de yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
