Dolar, borsa, altın ve faizde yıl sonu beklentisi belli oldu! Uzmanlardan flaş tahmin

13.08.2025
Piyasalarda yıl sonu beklentileri netleşmeye başladı. 2025'in ilk yarısının geride kalmasının ardından dolar 40 TL bandını aşarken, gram altın ise 4 bin 500 TL sınırına dayandı. Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte faiz indirimlerini sürdürmesi beklenirken; mevduatta da getiriler azalmaya başladı. Borsa ise 11 bin puan seviyesinde hareket ediyor. Peki 2025 sonu için dolar, altın ve borsada beklentiler ne? İşte detaylar...

Yatırımcılar gözünü dolar, altın, borsa ve mevduat getirileriyle ilgili gelişmelere çevirdi. 2025'in ilk yarısının tamamlanmasının ardından yıl sonu için beklentiler de netleşmeye başladı.

Temmuzda altının getirisi yüzde 1,9 oldu. (A Haber arşiv)Temmuzda altının getirisi yüzde 1,9 oldu. (A Haber arşiv)

TEMMUZDA HANGİ YATIRIM ARACI NE KADAR KAZANDIRDI?
Gram altın yıl başından bu yana yüzde 40'ın üzerinde getiri sağlarken, bu oran temmuzda yüzde 1,6 ile sınırlı kaldı. Merkez Bankası'nın temmuz ayı ile birlikte faiz indirim sürecine yeniden başlamasıyla beraber Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde önemli bir yükseliş yaşandı. Temmuzda 40 TL bandını aşan dolar/TL'de ise getiri aylık olarak yüzde 2,0 oldu. Euro ise aynı dönemde yatırımcısına yüzde 1,0 oranında kaybettirdi. TL mevduat faizinde ise nominal getiri temmuzda yüzde 3,3 oldu.

Fed'in faiz konusundaki kararsızlığı altında belirsizlik yaratıyor. (A Haber arşiv)Fed'in faiz konusundaki kararsızlığı altında belirsizlik yaratıyor. (A Haber arşiv)

ALTIN, BORSA, DOLAR VE MEVDUAT FAİZİ İÇİN 2025 SONU BEKLENTİ NE?
Uzmanların 2025 sonu için altın, borsa, döviz ve mevduat faizi için beklentileri de belli oldu. Uzmanlar altının onsunun uzun bir süredir 3200-3500 dolar bandında seyrettiğine dikkat çekerken, Fed'in faiz kararı konusundaki belirsizlik nedeniyle altında kararsızlığın sürdüğüne dikkat çekildi. Altında, piyasaların faiz durumunun netleşmesini beklediği belirtildi.

Uzmanlar dolarda TL karşısında hızlı bir prim beklemediğini belirtti. (A Haber arşiv)Uzmanlar dolarda TL karşısında hızlı bir prim beklemediğini belirtti. (A Haber arşiv)

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?
Uzmanlar dolar kurunun ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerindeki belirsizliğin sürmesi yüzünden yönünün belli olmadığını söyledi. Küresel çapta dolardaki dalgalanma sürmesine rağmen, doların TL karşısında hızlı bir prim yapmasının beklenmediği vurgulandı.

Borsa İstanbul'da faiz indirimlerinin sürmesiyle birlikte 11 bin puan barajının aşılması bekleniyor. (A Haber arşiv)Borsa İstanbul'da faiz indirimlerinin sürmesiyle birlikte 11 bin puan barajının aşılması bekleniyor. (A Haber arşiv)

BORSANIN YÖNÜ NE OLACAK?
Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü başlatması sonrası borsa yukarı yönde harekete başladı. Dolar bazındaki zirvesinden yüzde 50 aşağıda olan endeksin faizlerdeki düşüşün sürmesiyle birlikte yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

İŞTE YIL SONU TAHMİNLERİ
Uzmanlar faizlerde kademeli düşüş yaşanabileceğini belirterek, 2025 sonunda mevduat faizlerinde beklentinin yüzde 39'lar olduğunu belirtti. Fed'in faiz indirim sürecine başlamasıyla birlikte de ons altında 3 bin 500 dolar barajının aşılabileceğine dikkat çekildi. Borsada ise BIST 100 endeksinin 11 bin puan sınırının üstünü deneyebileceği tahmini geldi. Dolarda yıl sonu beklenti 43-44 TL bandında olurken, eurodaki beklenti ise 48-49 TL oldu.

