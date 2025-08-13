Dolar, borsa, altın ve faizde yıl sonu beklentisi belli oldu! Uzmanlardan flaş tahmin

Temmuzda altının getirisi yüzde 1,9 oldu. (A Haber arşiv)

TEMMUZDA HANGİ YATIRIM ARACI NE KADAR KAZANDIRDI?

Gram altın yıl başından bu yana yüzde 40'ın üzerinde getiri sağlarken, bu oran temmuzda yüzde 1,6 ile sınırlı kaldı. Merkez Bankası'nın temmuz ayı ile birlikte faiz indirim sürecine yeniden başlamasıyla beraber Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde önemli bir yükseliş yaşandı. Temmuzda 40 TL bandını aşan dolar/TL'de ise getiri aylık olarak yüzde 2,0 oldu. Euro ise aynı dönemde yatırımcısına yüzde 1,0 oranında kaybettirdi. TL mevduat faizinde ise nominal getiri temmuzda yüzde 3,3 oldu.