Balıkesir’deki depremde sigortalılık oranı kaç? TSB’den açıklama

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Balıkesir'de bulunan 377 bin konutun, 240 bin 752'sinde DASK poliçesinin bulunduğunu, DASK sigortalılık oranının ise yüzde 63,9 olduğunu bildirdi.

TSB'nin Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İstanbul, Bursa, İzmir başta olmak üzere birçok ilimizde hissedilen sarsıntı, ülkemizin deprem gerçeğini acı bir şekilde bir kez daha hatırlattı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TSB olarak, DASK ve SBM verilerinden yaptığımız analize göre, Balıkesir'de toplam 377 bin konut bulunuyor. Bu konutların 240 bin 752'si DASK poliçesine sahip. DASK sigortalılık oranı yüzde 63,9. Deprem teminatının olduğu yangın sigortası oranı ise oldukça düşük. 73 bin 317 konut yangın poliçesine sahip, sigortalılık oranı yüzde 19,4.

Ticari poliçe sayısı 7 bin 522, sınai poliçe sayısı 1642. Sındırgı'da ise toplam 992 yangın poliçesi var, 793'ü konut, 147'si ticari, 52'si sınai. Bu tablo bize net olarak şunu söylüyor: Risk yüksek, sigortalılık bilinci artmalı. Unutmayalım, sigorta bir tercih değil, yaşamın sigortasıdır."