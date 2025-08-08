Damla Kent konut projesinde son gün! Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat
Emlak Konut GYO güvencesiyle Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama süreci bugün bitiyor. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da 'DMLKT' işlem koduyla işlem görüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama süreci bugün sona eriyor. 4 Ağustos'ta başlayan süreçte, yatırımcılar 7.59 TL sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem koduyla talepte bulunabiliyor.
Yeni nesil yatırım aracı olan Gayrimenkul Sertifikası, aynı zamanda vatandaşların peşinat, faiz ve taksit yükünü de ortadan kaldırıyor. Projeyle her bütçeye uygun ve küçük paylarla kademeli konut alımının önü açılacak. Bu sistemle yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, borçlanmadan projeye ortak olma avantajı sunulacak.
Projenin gayrimenkul sertifikaları, Borsa İstanbul'da işlem görecek. Asli ya da Tali Edimi tercih etmeyen yatırımcılar hisse senedi gibi istediği zaman Borsa'da alım-satım yapabilecek.
5 BİN 325 KONUT
5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesinin 48 ayda tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında 5.325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek.
