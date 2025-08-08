08 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri Damla Kent konut projesinde son gün! Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat

Damla Kent konut projesinde son gün! Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2025 07:24 Güncelleme: 08.08.2025 07:29
ABONE OL
Damla Kent konut projesinde son gün! Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat

Emlak Konut GYO güvencesiyle Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama süreci bugün bitiyor. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da 'DMLKT' işlem koduyla işlem görüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama süreci bugün sona eriyor. 4 Ağustos'ta başlayan süreçte, yatırımcılar 7.59 TL sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

Damla Kent konut projesinde son gün! Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat

Yeni nesil yatırım aracı olan Gayrimenkul Sertifikası, aynı zamanda vatandaşların peşinat, faiz ve taksit yükünü de ortadan kaldırıyor. Projeyle her bütçeye uygun ve küçük paylarla kademeli konut alımının önü açılacak. Bu sistemle yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, borçlanmadan projeye ortak olma avantajı sunulacak.

Damla Kent konut projesinde son gün! Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat

Projenin gayrimenkul sertifikaları, Borsa İstanbul'da işlem görecek. Asli ya da Tali Edimi tercih etmeyen yatırımcılar hisse senedi gibi istediği zaman Borsa'da alım-satım yapabilecek.

Damla Kent konut projesinde son gün! Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat

5 BİN 325 KONUT
5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesinin 48 ayda tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında 5.325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek.

Damla Kent konut projesinde son gün! Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat

Projenin ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

Konut fiyatlarındaki ani yükselişleri bitirecek!Konut fiyatlarındaki ani yükselişleri bitirecek! KONUT FİYATLARINDAKİ ANİ YÜKSELİŞLERİ BİTİRECEK!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Damla Kent konut projesinde son gün! Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat Damla Kent konut projesinde son gün! Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat Damla Kent konut projesinde son gün! Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör