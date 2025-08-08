Damla Kent konut projesinde son gün! Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat

Yeni nesil yatırım aracı olan Gayrimenkul Sertifikası, aynı zamanda vatandaşların peşinat, faiz ve taksit yükünü de ortadan kaldırıyor. Projeyle her bütçeye uygun ve küçük paylarla kademeli konut alımının önü açılacak. Bu sistemle yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, borçlanmadan projeye ortak olma avantajı sunulacak.