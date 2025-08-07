Merkez Bankası’nın rezervleri yeniden 170 milyar doların altında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 859 milyon dolar azalışla 168 milyar 989 milyon dolara indi.



TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, 1 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolar düşüşle 84 milyar 909 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Temmuz'da 86 milyar 625 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 144 milyon dolar azalışla 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.



Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 859 milyon dolar azalışla 171 milyar 848 milyon dolardan 168 milyar 989 milyon dolara geriledi.



TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):



Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 26.01.2024 48.007 89.154 137.161 23.02.2024 49.271 82.479 131.750 29.03.2024 54.378 68.748 123.126 26.04.2024 59.113 64.967 124.080 31.05.2024 59.740 83.909 143.648 28.06.2024 58.077 84.833 142.910 19.07.2024 59.214 94.695 153.910 29.08.2024 60.043 89.329 149.373 27.09.2024 63.566 93.824 157.390 25.10.2024 65.894 93.504 159.398 1.11.2024 66.614 93.005 159.619 13.12.2024 65.307 98.175 163.482 27.12.2024 64.319 90.738 155.057 24.01.2025 68.232 99.328 167.560 14.02.2025 72.475 100.677 173.152 14.03.2025 74.013 98.069 171.082 21.03.2025 74.785 88.328 163.114 4.04.2025 76.422 77.838 154.261 30.05.2025 83.164 70.026 153.190 05.06.2025 85.573 70.306 155.879 13.06.2025 86.543 72.744 159.289 20.06.2025 85.001 70.697 155.698 27.06.2025 83.316 71.095 154.411 04.07.2025 84.611 79.786 164.397 11.07.2025 84.692 81.551 166.243 18.07.2025 85.266 83.303 168.567 25.07.2025 85.223 86.625 171.848 01.08.2025 84.079 84.909 168.989