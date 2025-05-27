Yüz binlerce memurun ikramiye ve emekli aylığı artacak! AYM’den 3600 ek gösterge kararı

AYM, ilgili şartın ʺhukuki dayanağıʺ olmadığını belirtti. (AA)

HUKUKİ TEMELİ YOK

Kararda, aynı statüde yer alan memurların yalnızca farklı tarihlerde atandıkları gerekçesiyle farklı haklara sahip olmasının, hukuki ve makul bir temele dayanmadığı vurgulandı. Böylece mahkeme, düzenlemenin eşitlik ilkesini ve mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Söz konusu düzenleme, vergi uzmanları, sosyal güvenlik denetmenleri, il istihdam uzmanları, gümrük denetmenleri, gelir uzmanları, içişleri uzmanları, defterdarlık uzmanları gibi çok sayıda kamu personelini yakından ilgilendiriyor.

MAAŞ VE İKRAMİYE ARTACAK

İptal kararı, Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre sonunda 15 Ocak 2023 sonrası atanan, ancak diğer nitelikleri taşıyan memurlar da 3600 ek gösterge kapsamına alınacak. Bu değişiklik, ilgili personelin maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde artış anlamına gelecek.