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Ticaret Bakanlığı duyurdu! Anne sütünün ticari olarak satışı yasaklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.05.2025 14:47 Güncelleme: 27.05.2025 15:28
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Ticaret Bakanlığı duyurdu! Anne sütünün ticari olarak satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla alınan kararla, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışı yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 'Bu yasağa aykırı davranan kişiler, anne sütü satışı yapanlar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunanlar ile bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için 684.214 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.' ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışını yasaklama kararı aldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bebeklerin sağlıklı gelişiminde hayati öneme sahip olan ve ikamesi mümkün olmayan anne sütünün, bireyin sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ve geçmiş enfeksiyon öyküsü gibi birçok kişisel faktörden etkilendiği belirtildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Bu nedenle, uygun koşullarda sağılmayan, taşınmayan ve saklanmayan anne sütünün tüketiminin, bebek sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığına, bu durumun doğrudan kamu sağlığını tehdit ettiğine işaret edilen açıklamada, "Son dönemde başta Facebook ve Instagram gibi dijital mecralar olmak üzere çeşitli platformlarda anne sütünün bireylerce ticari bir mal haline getirilerek satışa sunulmaya çalışıldığı yönünde Bakanlığımıza çeşitli bildirimler ulaşmıştır." ifadesi kullanıldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

SATIŞA ARACILIK EDİLMESİ DE YASAK KAPSAMINDA
Açıklamada, bu durumun yol açabileceği riskler değerlendirilerek kamu sağlığı ve tüketicilerin korunması için çeşitli kararlar alındığı bildirilerek, şunlar kaydedildi: "⁠Anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışı yasaklanmıştır. ⁠Yorum, ilan, tanıtım ve forum gibi dijital ortamlarda anne sütü alım ve satımına yönelik içeriklerin paylaşılması, bu tür işlemlere aracılık edilmesi de yasak kapsamına alınmıştır. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, bu yasağa aykırı davranan kişiler, anne sütü satışı yapanlar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunanlar ile bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Toplum sağlığının korunması amacıyla alınan bu karara hassasiyetle uyulması önem arz etmektedir."

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Ticaret Bakanlığı duyurdu! Anne sütünün ticari olarak satışı yasaklandı Ticaret Bakanlığı duyurdu! Anne sütünün ticari olarak satışı yasaklandı Ticaret Bakanlığı duyurdu! Anne sütünün ticari olarak satışı yasaklandı
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