Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Vergi denetiminde dijital dönem!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sesli ve görüntülü iletişim dahil tüm vergi denetim süreçlerinin elektronik ortama taşınacağını vurgulayarak, 'Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak.' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak vergi uygulamalarında dijitalleşme dönemini başlattıklarını söyledi.
Bu amaçla gereken mevzuat düzenlemelerini de yaptıklarını belirten Şimşek, "Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde Bakanlığımız tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarının kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenleme sayesinde kamusal denetim süreçlerinin köklü ve dijital bir dönüşüm geçirmesi hedefleniyor." diye konuştu.
Bakan Şimşek, defter ve belgelerin ibraz edilmesi, tutanakların düzenlenmesi, görüşme sağlanması gibi vergi incelemelerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlık tarafından gerekli sistemlerin oluşturulduğunu anlatarak, "Böylece vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak." ifadesini kullandı.
"BU SÜREÇ 'İZAHA DAVET'İ DE KAPSAYACAK"
Bu alandaki dönüşüm sürecinin devam edeceğini vurgulayan Şimşek, bu düzenlemelerin, izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri, gönüllü uyum gibi pek çok kamusal hizmeti kapsayacak dönüşümün ilk adımı olduğunu bildirdi.
Şimşek, bu tarz kamusal hizmetlerde daha çok mükellef ile Bakanlık personelinin fiziksel olarak bir araya geldiğini, tutanakların kağıt ortamında düzenlendiğini anımsatarak, "Gerçekleştirilen dönüşümle beraber tüm süreçler, sadece incelemeler değil diğer hizmetler de elektronik ortamda gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.
"MÜKELLEFLER İÇİN MALİYET AZALTILACAK"
Temel amacın mükellefler için denetim maliyetlerinin azaltılması, her kesimden iş çevresine kamusal hizmetlerin sunumu noktasında kolaylık sağlanması olduğu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:
"Elektronik süreçler mükelleflerin işlerini kolaylaştırıyor. Vergi idaresiyle ilgili işlerin elektronik ortamda birkaç ekranda halledilmesiyle beraber mükelleflerin kendi işlerine odaklanmasına olanak sağlanıyor. Bakanlığımızın almış olduğu diğer inisiyatiflerde olduğu gibi vergi denetimleriyle ilgili süreçlerdeki dijital dönüşümün arkasında da tasarruf gayesi bulunuyor. Elektronik sistem araçlarının devreye alınmasıyla, konaklama, ulaşım, iletişim masrafları başta olmak üzere kamusal anlamda pek çok alanda tasarruf sağlanması öngörülüyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altında düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş o aya işaret etti!
- 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!
- 19 Mayıs’ta noterler hizmet verecek mıi? 19 Mayıs borsa ve bankalar açık mı, kapalı mı?
- 19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros
- Sanki cebinde akrep taşıyor: Tutumluluğun kitabını yazıyor! En cimri 3 burç
- Zeka testi: Çiçeklerin arasında gizlenmiş 4 yüz nerede? 678 kişiden sadece 19'u buldu
- Kişilik testi: Hangi çayı daha çok seviyorsunuz? İçtiğiniz çay karakterinizin kodlarını çözüyor
- Çölyak belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte çölyak hastaları için güvenli yiyecekler
- Sonuçlar şaşırttı! Genç nüfusun en yüksek olduğu il sandığınız gibi değil
- Türkiye'nin saklı cenneti: Yazın akın akın gidiyorlar! Tarih su altında canlanıyor…
- AÖF final sınavı giriş belgeleri yayımlandı! 2025 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı
- 16 Mayıs 2025 Cuma hutbesi yayımlandı: İşte Cuma hutbesi konusu ve tam metni