Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Vergi denetiminde dijital dönem!

"BU SÜREÇ 'İZAHA DAVET'İ DE KAPSAYACAK"

Bu alandaki dönüşüm sürecinin devam edeceğini vurgulayan Şimşek, bu düzenlemelerin, izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri, gönüllü uyum gibi pek çok kamusal hizmeti kapsayacak dönüşümün ilk adımı olduğunu bildirdi.

Şimşek, bu tarz kamusal hizmetlerde daha çok mükellef ile Bakanlık personelinin fiziksel olarak bir araya geldiğini, tutanakların kağıt ortamında düzenlendiğini anımsatarak, "Gerçekleştirilen dönüşümle beraber tüm süreçler, sadece incelemeler değil diğer hizmetler de elektronik ortamda gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.