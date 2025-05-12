Çinli devden Türkiye’ye 250 milyon dolarlık yatırım

Sanayi ihracatında iddiasını artıran Türkiye için stratejik değeri büyük bir yatırım hamlesi yapıldı. Çin'in paslanmaz çelik devlerinden Yongjin Technology Group, Yalova'da fabrika yatırımı yapma kararı aldıklarını ve sürecin bu yıl tamamlanarak yatırıma başlanacağını duyurdu. Toplam 1.9 milyon yuan (250 milyon dolar) değerinde olacak fabrika, Türkiye'ye bu alanda giren ilk doğrudan yabancı yatırım olma özelliği taşıyor.

YILLIK KAPASİTE 400 BİN TON OLACAK

Türkiye'ye ilk paslanmaz çelik tesisi 2011'de Güney Koreli Pohang Iron and Steel Company (POSCO), Daewoo International ve Assan Alüminyum ortaklığında kurulmuştu. Çinli Yongjin ise yerli bir ortakla değil doğrudan yabancı yatırım şeklinde pazara giriş yapıyor. Yatırım hakkında bilgi veren Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, yeni tesisin Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edileceği bilgisini verdi. Küçükemre, bu yıl başlanacak yatırım tamamlandığında yıllık toplam 400 bin ton soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve şerit üretim kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Verilen bilgiye göre tesiste iki ayrı üretim hattı planlanıyor. Bunlardan biri yıllık 80 bin ton üst düzey kalitede ürün, diğeri genel amaçlı kullanılacak 320 bin tonluk malzeme üretme kapasitesine sahip olacak. Fabrikanın inşaatının yaklaşık 24 ay sürmesi bekleniyor.