Çinli devden Türkiye'ye 250 milyon dolarlık yatırım
Son dönemde Türkiye'ye yapılan yatırım kervanına Çinli bir dünya devi daha dahil oluyor. Paslanmaz çelik üretiminde dünya devi olan Çinli firma Yongjin'in Yalova'da 250 milyon dolarlık yatırımla tesis kuracağı öğrenildi. Sektör temsilcileri bu yatırımın Türkiye'yi 2 milyar dolarlık ithalattan kurtaracağını söyledi.
Sanayi ihracatında iddiasını artıran Türkiye için stratejik değeri büyük bir yatırım hamlesi yapıldı. Çin'in paslanmaz çelik devlerinden Yongjin Technology Group, Yalova'da fabrika yatırımı yapma kararı aldıklarını ve sürecin bu yıl tamamlanarak yatırıma başlanacağını duyurdu. Toplam 1.9 milyon yuan (250 milyon dolar) değerinde olacak fabrika, Türkiye'ye bu alanda giren ilk doğrudan yabancı yatırım olma özelliği taşıyor.
YILLIK KAPASİTE 400 BİN TON OLACAK
Türkiye'ye ilk paslanmaz çelik tesisi 2011'de Güney Koreli Pohang Iron and Steel Company (POSCO), Daewoo International ve Assan Alüminyum ortaklığında kurulmuştu. Çinli Yongjin ise yerli bir ortakla değil doğrudan yabancı yatırım şeklinde pazara giriş yapıyor. Yatırım hakkında bilgi veren Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, yeni tesisin Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edileceği bilgisini verdi. Küçükemre, bu yıl başlanacak yatırım tamamlandığında yıllık toplam 400 bin ton soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve şerit üretim kapasitesine sahip olacağını söyledi.
Verilen bilgiye göre tesiste iki ayrı üretim hattı planlanıyor. Bunlardan biri yıllık 80 bin ton üst düzey kalitede ürün, diğeri genel amaçlı kullanılacak 320 bin tonluk malzeme üretme kapasitesine sahip olacak. Fabrikanın inşaatının yaklaşık 24 ay sürmesi bekleniyor.
ÜÇ ÇİNLİ ORTAK VAR
Tesisin finansmanı ve işletmesi için Yongjin, iki Çinli şirketle ortak bir girişim oluşturmuş durumda. Ortak girişimde Yongjin'in yüzde 80 paya sahip olacağı, diğer iki Çinli ortağın ise sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 5 pay alacağı belirtildi.
DEVLERE ÜRETİYOR
* 2003'te Çin'de kurulan Yongjin'in 2023 yılında toplam 2.8 milyon ton soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik üretimi gerçekleştirdiği belirtildi. Şirketin yurtdışı satışları ise 4.1 milyar yuana ulaştı. Bu satış rakamı, şirketin toplam gelirlerinin yüzde 10'unu oluşturuyor.
* Yongjin'in yıllık faaliyet raporunda Türk şirketlerin de ismi geçiyor. Örneğin Arçelik (Beko ve Grundig markaları da dahil) raporda Yongjin'in önemli uluslararası müşterileri arasında yer alıyor.
* Paslanmaz çelik alanında dünya çapında önemli üreticilerden biri olan Yongjin; Çin'de beş, Vietnam'da ise iki üretim tesisine sahip. Şirket ayrıca kısa süre içinde Tayland'da yeni bir tesisin inşaatına başlamayı planladığını duyurmuştu.
ANTİDAMPİNG SORUŞTURMASI DÖNEMİNE DENK GELDİ
Türkiye'de yaklaşık 5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan paslanmaz sektörüne son dönemde antidamping soruşturması damga vurmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyen PASİD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, bu soruşturmanın mutfak araç gereçlerinden beyaz eşyaya, araba parçalarından makine imalatına kadar birçok sektörü olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
Bu dönemde Yongjin'in Türkiye'ye yatırım kararı almasının önemli bir mesaj olduğunu söyleyen Küçükemre, "Mevcut üretici Türkiye'de zarar ettiğini vurguluyor her fırsatta. Ancak bu sektör dünyanın en büyüklerinden bir üreticinin yatırım radarına girdi. Yongjin'in 250 milyon dolarlık yatırım kararı Türkiye'de paslanmaz çelik üretiminin ne kadar stratejik olduğunun bir kez daha altını çizdi. Zarar edilecek bir pazar olsa gelirler miydi" ifadelerini kullandı.
Küçükemre, Yalova'daki tesisisle ilgili olarak da şu yorumu yaptı: "Üretim tesisi kurulduğunda 2 milyar dolarlık ithalatın önüne geçecek. Paslanmaz çelik kullanan sanayiler daha fazla ihracat yapabilecek. Türkiye'de entegre paslanmaz çelik yatırımı için tüm koşulların mevcut olduğunu düşünüyoruz. Bu yatırımın bir an önce başlaması ülkemiz için çok önemli."
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