EKK'dan net mesaj: Türkiye dönüşüm sürecinde oldukça avantajlı konumda
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyeceği belirtilerek 'Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır.' denildi. Enflasyon mücadele konusunda da önemli mesajların verildiği açıklamada 'Ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan ekonomi programımız kapsamında; mali disiplinden taviz vermeden, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, üretken kapasitemizi artıracak yatırım ve ihracat odaklı politikaları güçlendirecek ve istihdamı desteklemeye yönelik tüm adımları güçlü bir koordinasyon içinde atmaya devam edeceğiz. ' ifadeleri yer aldı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Kuruldan yapılan açıklamada, "Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır." denildi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan ekonomi programımız kapsamında; mali disiplinden taviz vermeden, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, üretken kapasitemizi artıracak yatırım ve ihracat odaklı politikaları güçlendirecek ve istihdamı desteklemeye yönelik tüm adımları güçlü bir koordinasyon içinde atmaya devam edeceğiz. Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkilerini özel sektör ve tüm paydaşlarla istişare içinde tüm boyutlarıyla değerlendiriyor ve bu etkileri sınırlandırmaya yönelik gerekli tedbirleri alıyoruz.
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