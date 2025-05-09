İzmir'e kruvaziyerle 4 bin 540 turist geldi! Yeni rotaları İstanbul
İzmir'e 'Costa Fascinosa' ile 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyerler 4 bin 540 turist getirdi. Akşam saatlerine doğru limandan ayrılacak kruvaziyerler, İstanbul'a hareket edecek.
Yunanistan'dan gelen 2 bin 742 yolculu "Costa Fascinosa" ile 1798 yolculu "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyerler, sabah İzmir Limanı'na demirledi.
Gemilerdeki çoğunluğu İngiliz, İtalyan ve İspanyol turistler, kent merkezindeki turistik alanların yanı sıra Bergama Antik Kenti'ni ziyaret edecek.
Akşam saatlerine doğru limandan ayrılacak kruvaziyerler, İstanbul'a hareket edecek.